Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sådan DR!

Efter en lang årrække med tunge, dystre dramaer som 'Herrens veje', 'Når støvet har lagt sig' og 'Ulven kommer', ser DR med 'Carmen Curlers' endelig ud til at være tilbage med en folkelig søndagsserie, der kan give TV 2 kamp til stregen.

De første skridt blev taget tidligere i år med fjerde sæson af 'Borgen'.

Nu har vi med 'Carmen Curlers' langt om længe igen en stort anlagt DR-serie, der både rummer humor og alvor, og tilmed er pakket ind i en ny små-eksperimenterende ramme.

I afsnit to tager Axel Byvang, hans hustru Tove og frisøren Frans til skønhedsmesse med deres nye curler-opfindelse. Foto: DR Vis mere I afsnit to tager Axel Byvang, hans hustru Tove og frisøren Frans til skønhedsmesse med deres nye curler-opfindelse. Foto: DR

Historien er frit inspireret af det virkelige iværksættereventyr om forretningsmanden Arne Bybjerg, der i 1960erne gjorde sine elektriske papillotter til en global eksportsucces.

I 'Carmen Curlers' hedder han Axel Byvang og spilles af Morten Hee Andersen, og ud fra de to første afsnit at dømme er han igen-igen fremragende i sit skuespil, hvor han både kan virke charmerende og kynisk, og hvor man aldrig ved, om hans karakter er gal eller genial.

Serien overrasker derudover på flere punkter.

For det første virker det helt meta-agtigt og meget u-DR'sk, at historien sættes i gang med en speak af seriens anden hovedperson, landmandsfruen Birthe Windfeld, der fortæller seerne, at hun senere i historien vil møde Axel Byvang, som vil vende op og ned på hendes liv.

Hvad er dit førstehåndsindtryk af 'Carmen Curlers'?

'Carmen Curlers' rummer også både flashback, pludselig skift til sort-hvid og spøjs synkrondans, men selvom flere af tingene kan virke underlige, kammer det aldrig over og passer fint i tråd med historiens funky 60er-periode og gennemførte tidslomme med klip til The Beatles, teenageskrig og højt damehår.

DR er som ofte før også bare stærke i deres valg af skuespillere.

Ud over Morten Hee Andersen spiller Maria Rossing blandt andet troværdigt historiens handlekraftige Birthe Windfeld.

Christian Tafdrup og Mille Lehfeldt er et sjovt, lidt karikeret overklassepar, og så er det svært ikke at falde for seriens ungdomsduo Louis Næss-Schmidt og Kaya Loholt og deres 'Tro, håb og kærlighed'-agtige sidehistorie om spirende ungdomsforelskelse.

Maria Rossing spiller landmandskonen Birthe Windfeld, der kommer med ombord på 'Carmen Curlers'-eventyret. Foto: DR Vis mere Maria Rossing spiller landmandskonen Birthe Windfeld, der kommer med ombord på 'Carmen Curlers'-eventyret. Foto: DR

Nogle vil måske synes, at der til tider går lidt for meget TV 2 Charlie i den, og 'Carmen Curlers' minder da også på nogle områder mere om deres nostalgiske seriehit 'Radio Mercur' fra 2017 end DRs eget historiske megahit 'Krøniken' fra 2004-2007.

Men nu, hvor DR meget modigt har meldt ud fra start, at der kommer tre sæsoner af 'Carmen Curlers' i alt, tænker jeg, de har gjort klogt i – måske – at have skævet lidt over til konkurrenten.

For hvad gør de, hvis første sæson bliver et kæmpe flop?

Jeg er som sådan endnu ikke blæst bagover af 'Carmen Curlers'. Historien er her i begyndelse hverken rigtig spændende eller vanedannende.

Men potentialet er stort, og jeg er nysgerrig på at se med videre og håber, at DR nu har genfundet formlen, så de igen kan samle danskerne som i de gode gamle dage.