En julekalenderskurk, der driver bordel?

Ja, den er god nok.

I aftenens afsnit 13 af 'Julehjertets hemmelighed' viste vores hovedperson Karen Høst en efterlysningsplakat med skærsliberen Lars Ravns ansigt på – og så man godt efter, stod der følgende:

'Efterlyst For Bedrageri, Falskeri og Rufferi.'

Er det ikke lidt upassende for en børnejulekalender på DR at lade skurken være efterlyst for rufferi?

Om ikke andet var det en sjov detalje i endnu et godt afsnit af 'Julehjertets hemmelighed', der i aften kredsede om herregårdens Marie Louise og slavehandler-Aages bryllup, som jo heldigvis ikke blev til noget i denne omgang.

Jeg er generelt set blev fan af DRs hyggelige julekalender – og nu hvor Karen Høst endnu engang indledte et afsnit med at charmere overklassen med sine småkager, bliver jeg snart nødt til at spørge manuskriptforfatterne, om de havde småkage-legenden Karen Volf i tankerne, da de skrev 'Julehjertets hemmelighed'.

Jeg forstod derudover ikke helt, hvorfor Karen pludselig valgte at give julehjertet til sin storebror Rasmus?

Ja, hun ved, at skærsliberen og hendes stalker-ven, lommetyven Ilter, vil stjæle det fra hende, men hvorfor så give det til Rasmus ude på gårdspladsen, hvor alle kan se det?

Det endte jo som bekendt også med at gå galt, da det medførte et større forhør-kaos i køkkenet, men hvem har så egentlig det magiske julesmykke nu?

Jeg bifalder forvirringen og synes alt i alt, at det var et afsnit i et dejligt højt tempo med en fornærmet konge og en bortløben brud, der altså nu fik sat endnu en dramatisk julekalender-deadline:

Hvis ikke slavehandler-Aage får sit bryllup med Marie Louise inden juleaften, trækker han sin støtte til herregården, som så må gå fallit.

Ja, det er noget af et dilemma, og mon ikke snart Karen genoptager forskningen i, hvordan de gør nissen Rumle magisk igen?