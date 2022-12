Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vi er nu fem afsnit inde i 'Julehjertets hemmelighed', og pludselig er jeg begyndt at se Lise Baastrup i et nyt lys.

Hun spiller i DRs julekalender herregårdens onde oldfrue, Miriam.

Hidtil har jeg haft hende i kategorien 'irriterende overspil', men så var det, at jeg faldt over et klip på DRs Facebook-side, hvor hun afslører, at hun har baseret sin karakter på Darth Vader!

Giver det mening?

Darth Baastrup. Kan du se ligheden? Foto: DR/Pressefoto Vis mere Darth Baastrup. Kan du se ligheden? Foto: DR/Pressefoto

Selvfølgelig ikke direkte, i forhold til at 'Julehjertets hemmelighed' foregår i 1800-tallet, og Darth Vader er overskurk i en 'fjern, fjern galakse' i et fantasi-univers, men det er en sjov tanke – og jeg kan godt se, hvad hun mener.

Ligesom Darth Vader 'svæver' hun nærmest igennem billedet.

Oldfruen er tilmed klædt helt i sort, og som hun i femte afsnit kommanderer rundt med sine medarbejdere, giver det pludselig mening, at hun skal være SÅ stram i masken. Mon vi også får en 'I am your mother'-scene i et senere afsnit?

Derudover begynder Esben Dalgaards karakter, herregårdens ejer Erik Lindestrup, at vokse på mig.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

Ja, det er stadig lidt for karikeret, men jeg har vænnet mig til stilen, og han havde i femte afsnit flere sjove øjeblikke, som da han forhører sit personale om lynnedslaget på gården, og da nissen Rumle får ham til at tro, at han pludselig møder sin afdøde farfars spøgelse i form af en svævende buste.

Det er stadig lidt uforståeligt, hvad det er, skærsliberen har imod gården og vores hovedperson Karen Høst.

Først giver han hende det magiske julehjerte.

Nu vil han så stjæle det fra hende igen – og samtidig bilder han Roberta Reichhardts stuepige-karakter Fie ind, at Karen Høst er en heks. Hvad er hans problem?

'Julehjertets hemmelighed' fortsætter generelt set hyggeligt derudad med fine små scener som nissen, der stressbager, frøken Marie Louise, der taler forelsket om sin stalddreng med Karen Høst, og Fie-karakteren, der lover at tage hævn for sin fyring.

Vi er stadig i startfasen, men indtil videre er der godt med tempo på.