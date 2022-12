Lyt til artiklen

Er det urealistisk?

Selvom historien foregår i 1850, har børnene i DRs julekalender 'Julehjertets hemmelighed' utrolig godt styr på det naturvidenskabelige.

Først så vi i afsnit syv hvor godt de kontrollerer elektricitet - lang tid før at det blev normalt med strøm i de danske hjem.

I aftenens afsnit elleve var lillebror Gotfred så ved at blive kvalt i en oliven - og her blev han reddet, da stalddrengen Rasmus udførte en form for Heimlich-manøvre på ham.

Selvfølgelig kunne man nok også finde på at bruge en lignende redningsteknik i 1850 - det ved jeg ikke noget om - men det er sjovt at tænke på, at selve Heimlich-manøvren først blev opfundet i 1970'erne, da den amerikanske kirurg Henry Heimlich konstaterede, at alt for mange døde af af kvælning på restauranter.

Derudover var vi igen ude i et lidt halvfesent afsnit, hvor der blev brugt alt for meget tid på, at de to lillebrødre Gotfred og Johannes gemte sig for de voksne, mens Karen skændtes med sin mor og oldfruen om, hvorvidt skærsliberen er ond eller ej.

Det er som om, der lige skal brændes et par hurtige afsnit af, før det forestående bryllup med Marie Louise og slavehandler-Aage, og derfor var eneste spændingsmoment altså om lillebroderen ville overleve oliven-kvælningen eller ej.

Og det gjorde han selvfølgelig - med stalddreng Rasmus som redningshelt, så Marie Louise endnu engang kunne blive mindet om, hvor perfekt han er - og hvor ærgerligt det er, at hun skal tvangsgiftes med slavehandler-Aage.

Ligesom i forrige afsnit virker det til, at vores hovedperson Karen Høst står hele alene i sin kamp for at redde julen og herregården, og det er i den forbindelse fedt med en kamplysten pige, der ikke er bange for at gå i kødet på de voksne.

Men vi ender i dag altså på et lidt ligegyldigt afsnit.

Der skete ikke den store fremdrift, ud over at skærsliberen til sidst pludselig vidste, hvor nissen Rumle bor - og nu altså står lige foran indgangen og truer med at gå til angreb,

Formentlig en parentes i den samlede fortælling. Lad os håbe der sker mere i morgen.