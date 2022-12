Lyt til artiklen

Slap af, DR. Man bliver jo nærmest helt forpustet!

Hvor Tinka og co. ovre på TV 2 kan bruge flere afsnit på at nå frem til en farlig skov, skete der så meget i aftenens episode af 'Julehjertets hemmelighed', at jeg var lige ved at miste overblikket.

Og det er fantastisk!

Først så vi Rumle-nissen blive bortført af skærsliberen og hans kvindelige medsammensvorne.

Så blev Karen Høst både fyret og genansat på herregården, mens slavehandler-Aage overtog styringen og sparkede Esben Dalgaard og Mia Lyhnes karakterer ud af deres hjem.

Og her medregner jeg ikke engang, at vi også så Rasmus' tur til storbyen, Mia Lyhnes nye rolle som løvemor og afsløringen af Rumle og skærsliberens fortid.

Kan man overhovedet forvente så meget indhold i en enkelt afsnit af en julekalender?

Afsnit 16 fortsatte med andre ord det fantastisk høje tempo som 'Julehjertets hemmelighed' de sidste par dage har kørt i, og kun enkelte ting stak ud.

For det første er det lidt sjovt så ufarligt, det åbenbart var at leve i 1800-tallet.

Nej, jeg forventer ikke, at en familiejulekalender skal tage en mørk, dyster, socialrealistisk drejning, men Karen Høst og hendes bror Rasmus slipper godt nok nemt afsted med at miste deres arbejde.

De er tilmed næsvise over for deres forældre, og her tænker jeg, at de skal prise sig lykkelige over, at deres far har glemt, at man gerne måtte slå børn dengang.

Var det ikke også lidt urealistisk hurtigt, at nyheden om Karens genansættelse på herregården nåede frem til hendes forældre?

Rasmus og Karen i køkkenet. Foto: DR

Karen fik beskeden, mens hendes forældre fulgte Esben Dalgaard og Mia Lyhnes karakterer hjem til deres tjenestemandsbolig – alligevel vidste Karens mor, det da de nåede hjem?

Til gengæld var det fedt at se Mia Lyhne-karakteren vågne fra sin overklasse-søvn og sætte foden ned foran slavehandler-Aage. Det bliver sjovt, hvis hun fortsætter i det gear.

Men julen er fortsat i fare, Rumle er endt som cirkusklovn, og Marie Louise er løbet hjemmefra.

Spændende, hvad der sker i morgen.