Nu bliver det jo nærmest helt rørende!

Som bekendt plejer det store julekalenderklimaks at indtræffe i afsnit 23, og her skuffede aftenens næstsidste afsnit af 'Julehjertets hemmelighed' ikke.

Karen Høst overlevede Skovkonens julehjerte-ritual, Karens far viste sig fra en helt ny, stærk side, og mon ikke det hele ender med en stor forlovelsesfest mellem Marie Louise og Rasmus i morgen, når Esben Dalgaards karakter har tænkt sig nærmere om?

Det har været en eventyrlig julekalender med snevejr, nisser og 1800-tals-kageromantik.

Vi fik i aftenens afsnit først skåret ud i pap, at Karen ville miste synet, hvis hun gennemførte julehjerte-ritualet, og jeg sad længe og tænkte over, hvilket twist DRs forfattere mon ville smide ind til sidst for at redde hende.

Her valgte de på poetisk vis at lade det gå ud over den onde Lars Ravn.

Han har brugt hele julekalenderen på at bilde folk ind, at han er blind. Nu sprang han grådigt ind foran Karen og Rumle under deres ritual, så forbandelsen i stedet ramte ham – og derved slutter han sine julekalenderdage med rent faktisk ikke at kunne se noget.

Smukt!

Karen Høst overlever ritualet og gør klar til jul. Foto: DR Vis mere Karen Høst overlever ritualet og gør klar til jul. Foto: DR

Det var også et fedt lille twist, da Karens far, Karl Høst, pludselig hev Rasmus til side med et overraskende indspark.

Jeg tænkte – sikkert som så mange andre – at han nu igen ville skælde Rasmus ud for at lege kærester med Marie Louise – men da han så i stedet opfordrede sin søn til at fri til overklassepigen, gav det et ægte sug i maven foran tv-skærmen. Sådan, mand!

Nu har vi ét afsnit tilbage af 'Julehjertets hemmelighed'.

Det er trist, at Karen formentlig nu mister forbindelsen til Rumle, ligesom det var helt trist at se Rumle sidde alene tilbage på sit loftsrum, men mon ikke de finder en løsning til sidst?

Om ikke andet er der sikkert en pointe om at blive voksen, der ligger og venter forude – og så har vi jo fået konstateret, af Karen 'Volf' Høst nok skal klare sig uden nissehjælp, så længe hun har sine magiske småkager.

Vi ses til den store finale i morgen.