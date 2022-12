Lyt til artiklen

Nu skal DR passe på!

Mens der er ved at komme fart over feltet ovre på TV 2 i 'Tinka og Sjælens Spejl', går det lidt langsommere i 'Julehjertets hemmelighed' - og i forhold til historien synes jeg, at de i aftenens afsnit 10 forspildte en stor dramatisk mulighed.

Jeg er fan af julekalenderens hovedperson Karen Høst.

Hun er en klog ung pige, der ikke lader sig narre, når en beskidt lommetyv prøver at løbe hjørner om med hende, men hvorfor afsløre hans onde bagtanker så hurtigt?

Karen Høst er ikke dum og lader sig ikke narre af lommetyven Ilter. Foto: DR Vis mere Karen Høst er ikke dum og lader sig ikke narre af lommetyven Ilter. Foto: DR

Ilter, som han hedder, er i ledtog med skærsliberen Lars Ravn, hvis plan er at fange Karens nisseven Rumle og tjene penge på ham i deres lille cirkus.

Karen afslører Ilters dobbeltspil, og her tænker jeg, at det havde været langt mere spændende - og rørende - hvis Karen havde nået at blive venner med Ilter inden hans maskefald.

Hvis Karen havde nået at få følelser for Ilter og han så pludselig i et senere afsnit afslørede sin dæmoniske side, ville det have været et perfekt plot-twist, men her har jeg måske bare for høje ambitioner på julekalenderens vegne?

Derudover må Karen godt snart få en allierede udover den usynlige nisse, der ikke virker til at have travlt med at hjælpe hende.

Lykkedes det Slavehandler-Åge at blive gift med Marie Louise? Foto: DR Vis mere Lykkedes det Slavehandler-Åge at blive gift med Marie Louise? Foto: DR

Hvad så med resten af historien?

Laurids Skovgaard Andersen gør det fortsat godt som slavehandler-Aage af Jungshoved.

Han er gennemført ækel, og i afsnit ti skruede han endnu engang op for julekalenderdramaet, da han erklærede, at han efter sit bryllup med herregårdens Marie Louise vil udskifte al personale med udenlandske slaver.

Anders Brink Madsen, der spiller Karens far, Karl Høst, fik også for en gang skyld lov til at træde i karakter.

Indtil videre har han ikke gjort sig særlig bemærket, men det ændrede sig brat, da han satte børnenes voldelige skolelærer på plads og dermed lagde en ekstra dimension til sin rolle.

Afsnit ti af 'Julehjertets hemmelighed' var fint uden at gøre større væsen af sig.

Det er fortsat hyggeligt at se med, men de må godt komme op i tempo igen i morgen.

P.S. Bemærkede du, at der endnu engang var fokus på Karens småkager, da hun ville trøste sin lillebror? Hun ER Karen Volf.