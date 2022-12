Lyt til artiklen

Så opførte de sig igen mærkeligt i DRs julekalender!

Ligesom det ikke gav mening, at skurkene i 'Julehjertets hemmelighed' i går valgte at parkere deres cirkusvogn i den eneste by i Danmark, hvor borgerne ved, at de har stjålet en nisse, gav det ikke mening, at de i aftenens afsnit fortsat opholdt sig i byen.

Deres svindelnummer virkede, folk troede på, at nissen kunne udføre julemirakler – burde de så ikke være over alle bjerge igen, inden folk finder ud, at de er blevet snydt?

Vi er 18 afsnit inde i 'Julehjertets hemmelighed', og jeg tillader mig at være revet med af historien.

Jeg er fortsat fan af det julemagiske eventyr, men derfor er der stadig et par kritikpunkter at slå ned på.

Var det ikke lidt for belejligt for historien, at skovkonen pludselig havde glemt sin løsning på, hvordan man ophæver forbandelsen, der hviler over Lindestrupgaard?

Ja, der er selvfølgelig stadig en uge til jul, men efter at have været fraværende i flere afsnit, virkede hendes comeback lidt uforløst.

Det virkede også underligt, at kvinden på pensionatet inde i 'storbyen' pludselig ændrede adfærd over for Rasmus.

Julekalenderens første kys. Foto: DR Vis mere Julekalenderens første kys. Foto: DR

I de sidste par afsnit har hun virket utrolig afvisende, men ved et trylleslag fik hun i aftenens afsnit lyst til at hjælpe ham ved at fortælle ham, at han kunne finde Marie Louise ved togstationen.

Det samme kan siges om Marie Louise, der de sidste par afsnit har været en isdronning over for Rasmus.

Nu skulle han blot råbe 'jeg elsker dig', så var hun tilbage i hans arme – og vi fik julekalenderens første kys.

Til gengæld var der også flere højdepunkter.

Først drak Rumle-nissen uden tøven helt genialt det giftige mosebryg – og overlevede.

Dernæst skruede slavehandler-Aage op for varmen i helvede ved at true familien Høst med en fyring, hvis Esben Dalgaard og Mia Lyhnes karakterer nægter at arbejde for ham.

Og endeligt fik vi en trist afskedsscene mellem Rumle og Karen Høst, da han til sidst blev presset til at droppe kontakten med sin gamle ven.

Der er fortsat smæk på julekalenderen, og som Karen sjovt konstaterede: 'Det har været en presset december'.