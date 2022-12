Lyt til artiklen

Er det kun mig, der er lidt skuffet?

Vi nærmer os juleaften, så det er helt fair – og tiltrængt – at DR satte tempoet i vejret.

Filmhistorien er tilmed fuld af dumme skurke, der i sidste øjeblik spænder ben for sig selv, så det er jo ikke fordi, at det kommer som en kæmpe overraskelse.

Men hvor ville jeg have ønsket, at cirkus-svindleren Gyda ikke havde gjort det SÅ nemt for Karen at redde rumle i aftenens afsnit 21 af 'Julehjertets hemmelighed'.

For det første: Er der ikke andre byer i julekalenderen?

Karen og Ilter havde utrolig nemt ved at finde Gyda og Skærsliberens cirkusvogn – og da Gyda gik igennem byen, valgte hun ovenikøbet at have sin halvdel af julehjertet hængende uden på sit tøj, så det var lige til at snuppe for Ilter.

Er alle i den her julekalender virkelig så dårlige til at passe på deres ting?

Uanset hvad, fik vi dog en flot befrielsesscene, hvor DR endnu engang formåede at skabe den helt rette magiske julestemning med Karens søde brandtale på taget af cirkusvognen og Ilter, der kastede om sig med Skovkonens grønne mosebryg.

Karen befrier Rumle med et lille skvæt mosebryg. Foto: DR Vis mere Karen befrier Rumle med et lille skvæt mosebryg. Foto: DR

Det var også fedt at se skærsliberen endelig stå op for sig selv over for Gyda og kalde hendes bluff med færgebilletterne til Amerika.

Han har også vist sprækker af en menneskelig side under samtalerne med Rumle, så det er jo lige før, at man snart får lidt sympati for ham.

Til sidst fik vi alle børn og nisser samlet i en togvogn, og her trådte DRs forfatterhold igen belejligt på bremsen, da toget pludselig var aflyst, så vi må vente helt til i morgen med at se, om de kommer hjem igen.

Jeg satser på, at de klarer den.

Også selvom Skovkonen meget mystisk og dramatisk sluttede det hele af med en remse om, 'at den, der har set, skal blive blind.'

P.S. Har du tænk over ordspillet i Karens navn?

Hun hedder Høst. Karen Høst får høsten til at slå fejl på herregården. Ergo Høsten fejler både på et fysisk og et magisk niveau. Genialt!