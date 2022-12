Lyt til artiklen

DRs julekalender bliver ved med at overraske.

Med fem dage til jul er der fortsat masser af dejligt julekalender-kaos i 'Julehjertets hemmelighed', og i aftenens afsnit 19 var der især én skuespiller, der lyste op.

Jeg taler om Mia Lyhne og hendes herlige portræt af overklassefruen Rigmor Lindestrup.

Vi kender hende bedst for hendes rolle som 'Mia' i Casper Christensen og Frank Hvams 'Klovn'-univers, hvor hun ofte er til den lidt misfornøjede side.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

I 'Julehjertets hemmelighed' spiller hun i højere grad en mere positiv type, og nu hvor hendes karakter er tvunget ud blandt køkkenpersonalet, opfører hun sig decideret lalleglad.

Er hun naiv eller blot god til at indordne sig? Jeg er fan af Mia Lyhnes arbejde, og hun virker til at være perfekt castet som overklassefrue på udebane.

Derudover var der som altid et par detaljer i aftenens afsnit, der stak ud.

For det første:

Mia Lyhnes karakter er kommet i køkkenet – og ser ud til at nyde det. Foto: DR Vis mere Mia Lyhnes karakter er kommet i køkkenet – og ser ud til at nyde det. Foto: DR

Vi har nu fået konstateret, at skærsliberen Lars Ravn endte som cirkusklovn, fordi han som barn fik vansiret et ansigt i en brand.

Burde man så ikke kunne se hans ar? Jeg tænker, at han godt kunne have klaret en time mere i sminken – om ikke andet så for at gøre hans skurkekarakter mere ond og modbydelig.

Dernæst virkede det underligt, at Esben Dalgaards karakter pludselig begyndte at smøre sin hals ind i barberskum.

Jeg ved godt, at han er ude i tovene, men der var jo slet ikke noget skæg at barbere af, der hvor han smurte sig ind? Og i samme afdeling – hvor realistisk er det for en 1800-tals-julekalender at lade tre mænd stå for at klippe julepynt?

Juleklip anno 1850. Foto: DR Vis mere Juleklip anno 1850. Foto: DR

Der er generelt set blevet vendt op og ned på flere ting i 'Julehjertets hemmelighed', og her skal der til sidst lyde en salut til Lise Baastrup for sin præstation som den kolde oldfrue.

Hun er ved at være godt presset over at skulle arbejde under slavehandler-Aages knap så venlige forhold, og her var det fedt at se, at der gemmer sig et rigtigt menneske bag den sure facade, da hun et kort øjeblik var ved at knække sammen foran Karen Høst.

Som afsnit betragtet var vi i aftenens afsnit tilbage i afdelingen for bløde mellemvarer, hvor eneste reelle handlingsfremryk var bemærkningen om, at herregårdens forbandelse nu er ved at sprede sig til hele landsbyen.

Det går nok.

Julekalenderen skal også have lov til at trække vejret engang imellem – og mon ikke vi kommer op i tempo igen i morgen?