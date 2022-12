Lyt til artiklen

'Julehjertets hemmelighed' bliver bedre og bedre.

Vi er nu en fjerdedel inde i DRs julekalender, og selvom det hverken er stor kunst eller nyskabende julekalender-magi, er der bare noget grundhyggeligt over eventyret om tjenestepigen Karen Høst og hendes usynlige nisseven Rumle.

Sneen daler konstant i 1800-talslandsbyen, Rumle bruger sjovt sine elektriske fingre som en fluesmækker, og i afsnit seks fik vi så endelig introduceret et par nye karakterer, der på hver sin måde skubber handlingen godt fremad.

Herregårdens fremtid er fortsat i fare, efter at Karen og Rumle kom til at trylle alle afgrøder og dyr i stykker.

Aage af Jungshoved spilles af Laurids Skovgaard Andersen. Foto: DR Vis mere Aage af Jungshoved spilles af Laurids Skovgaard Andersen. Foto: DR

Som i 80er-julekalenderen 'Jul på Slottet' er løsningen at gifte herregårdens ældste datter, Marie Louise, bort, og her mødte vi altså for første gang den rige slavehandler-søn Aage af Jungshoved, dejligt arrogant og fimset spillet af Laurids Skovgaard Andersen.

Det meste af afsnittet koncentrerede sig netop om mødet mellem Aage og Marie Louise og en elektrisk debat om, hvorvidt det er værst at have slaver på Sankt Croix eller tjenestefolk på en herregård i Danmark.

De to unge skuespillere spiller godt op imod hinanden, og man bliver som seer samtidig mindet om, at det jo egentlig ikke er SÅ mange år siden, at dele af den danske overklasse ikke anså det som et problem at handle med mennesker.

Derudover fik vi endnu engang et par hyggelige replikudvekslinger mellem Marie Louise og Karen, da talen falder på Marie Louises umulige forhold til Karens storebror, Rasmus.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

»Du har læst for mange af H.C. Andersens eventyr,« lyder det blandt andet sjovt fra Marie Louise, der sender en hilsen til 1800-tallets hotteste digter.

Har du forresten tænkt over, at Rasmus ligner fodboldspilleren Robert Skov?

Kan du se ligheden? Maximilian Hale fra 'Julehjertets hemmelighed' og Robert Skov fra Danmarks landshold. Foto: DR/Scanpix Vis mere Kan du se ligheden? Maximilian Hale fra 'Julehjertets hemmelighed' og Robert Skov fra Danmarks landshold. Foto: DR/Scanpix

'Julehjertets hemmelighed' er jo først og fremmest en julekalender for hele familien.

Alle skal kunne følge med, og derfor gør det ikke så meget, at man flere gange kan forudsige handlingen flere scener i forvejen, som da Karen og Rumles plan om at give Jungshoved-Aage en dårlig småkage slår fejl og i stedet sender den onde oldfrue til tælling.

Som en elegant krølle på afsnittet bliver Marie Louise – som en anden slave – tvangsforlovet med slavehandler-Aage, vi møder også kort en ny skurk i form af skærsliberens kvindelige sammensvorne, og til sidst får Karen en ny potentiel ven i form af den snavsede gadedreng Ilter.

Som sagt: Det bliver bedre og bedre.