Så er vi eddermame i gang!

Roskilde Festivals comeback-udgave blev onsdag aften skudt ud af starthullerne af Drew Sycamore i en sjælden set sikker åbningskoncert.

Normalt kan man godt fornemme, at de danske Orange scene-debutanter virker smånervøse over at skulle bestige Danmarks mest legendariske scene, men den 32-årige himmerlænding virkede iskold, og da hun først fik åbnet op for hitparaden frem mod klimakset 'I Wanne Be Dancing', var det svært ikke at lade sig rive med.

Der er noget smukt ved disse corona-popstjerner, der fik deres gennembrud under nedlukningen, og nu høster folkets hyldets på udendørs scener rundt om i landet.

Drew Sycamore åbner Orange Scene på Roskilde Festival onsdag den 29. juni 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Drew Sycamore åbner Orange Scene på Roskilde Festival onsdag den 29. juni 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

I sidste weekend var det Andreas Odbjerg, der lod sig krone som kongen af Odense på Tinderbox, og nu har Drew Sycamore også plantet sit flag og fået sagt goddag til sit enorme publikum.

Åbningskoncerter på Orange scener kan nogle gange være svære at fylde ud, men i et hitfattigt Roskilde-program virkede det til, at rigtig mange havde lyst til at danse til Drew Sycamores pophits, og de fik, hvad de var kommet efter fra start til slut.

Drew Sycamore kører for tiden et sjovt Madonna/Michael Jackson-tema på scenen med spidse bryster og lange hvide flagrende skjorter.

Det er utptemo dansepop, det er er effektivt og det eneste, der nærmest mangler er et par revner i den perfekte facade.

For vi skulle et godt stykke ind i koncerten, før Drew Sycamore endelig turde løsne op for den cool facade og sødt forsøgte sig med et 'Roskilde kan I lide fadøl?'-råb ud til publikum.

Hun skulle bare have givet los for følelserne, for musikken sad lige i skabet, og i en tid, hvor der stadig ikke er ligestilling i musikbranchen, fremstod Drew Sycamore som et kæmpe idol for unge kvinder.

Nye sange som 'Paradise' og 'Madonna virkede efter hensigten, og da trumfkortet '45 Fahrenheit Girl' hen mod slutningen blev sluppet løs, var det apropos Danmarks Tour de France-bidrag, helt perfekt, at det til sidst regnede med gul konfetti.

Drew Sycamore åbnede årets Roskilde Festival med et brag, og har i den grad iført sig den gule føretrøje efter første etape.