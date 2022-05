Ukraine har ikke brug for sympati-stemmer, men Island skuffer fælt!

B.T. fælder herunder dom over deltagerne i årets første Eurovision-semifinale, der ud over Ukraine har deltagelse af lande som Norge, Island og Danmark, når det går løs tirsdag aften i Torino.

Vi bruger hele karakterskalaen, så hold fast.

Eurovision 2022 begynder med en uhyggelig kvinde fra... Albanien:

Ronela Hajati fra Albanien. Foto: YARA NARDI Vis mere Ronela Hajati fra Albanien. Foto: YARA NARDI

Albanien

Ronela Hajati

'Sekret'

Eurovision 2022 sparkes i år kraftfuldt i gang med en aggressiv – lidt uhyggelig – råbende kvinde, der blander østeuropæisk pop med hårdt pumpet reggaeton. Det er den helt perfekte Eurovision-blanding af vanvid og fest. Lugter lidt af et kommende sommerhit.

Letland

Citi Zeni

'Eat Your Salad'

Letland har opfundet en ny genre: klimatosse-rap! Det er fjollet, retro disco-pop om, hvor sejt det er at være vegetar og passe på klimaet. Det er tæt på at være alt for meget, og jeg ville ikke orke at høre det flere gange i træk, men det skal sikkert nok hitte blandt børnene på TikTok.

Monika Liu fra Litauen. Foto: YARA NARDI Vis mere Monika Liu fra Litauen. Foto: YARA NARDI

Litauen

Monika Liu

'Sentimentai'

Det lyder fransk, men er på litauisk. Det har en cool vibe med et cirkusagtigt mørkt beat. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har kunnet lide noget musik fra Litauen – nu skete det! Kunne være sjovt at høre, om det ville fungere på engelsk, så man rent faktisk også har en ide om, hvad det handler om.

Schweiz

Marius Bear

'Boys Do Cry'

Sød, stille ballade. Lidt kønsløs. Det bliver spillet på alle klicheerne med dybfølte strygere og en længselsfuld hæs røst. Man slår sig ikke på neutrale Schweiz, der lidt kedeligt har valgt at synge på engelsk. Hvorfor ikke udnytte, at landet har fire officielle sprog?

Slovenien

LPS

'Disko'

Slovensk trompet-disco. Jeg fatter ikke en skid, men det fungerer! Lidt anonym, mandlig sanger, men musikken holder. Der er lidt Daft Punk med 'Get Lucky'-vibe over det – og det er fedt, at den pludselig skifter ned i lavt gear, selvom det store omkvæd mangler.

Kalush Orchestra fra Ukraine. Foto: Paul Bergen Vis mere Kalush Orchestra fra Ukraine. Foto: Paul Bergen

Ukraine

Kalush Orchestra

'Stefania'

Ja tak! Gak-gak Eurovision, som det skal være. Hvor alt for mange lande stiller op med strømlinet, anonymt pop, er Ukraines bidrag jo fuldstændig genialt med en vanvittig blanding af tvivlsom brægende 'skøn'-sang, elefant-truthorn, attitude-fyldt rap og fløjte?! Jeg er fan. De skal vinde!

Bulgarien

Intelligent Music Project

'Intention'



Pølsemandens Foo Fighters. Jaja, det er da meget catchy pop-rock, men også ret kedeligt og tilbageskuende med et helt almindelig gammeldags rockband. Lyder faktisk lidt som ham, der synger Pokemon-sangen. Se, dét havde været fedt.

Holland

S10

'De diepte'

Kedeligt bidrag. Holland gentager helt sikkert ikke sejren fra 2019, når de vælger at stille op med en stille, anonym ballade, der tilmed bruger lidt for meget af spilletiden på bare at synge dadadadada og uh oh.

Moldova

Zdob si Zdub and Advahov Brothers

'Trenuletul'

Jeg får stress! Det er meget charmerende, at Moldova kører den rent ind med balkan-polka. Det er sjovt, det er fjollet, det er god energi, og hvor det er godt, at nummeret kun varer de der tre minutter. 'Hey ho lets go!'

Portugal

Maro

'Saudade, saudade'

Snooork. Portugal har ikke tænkt sig at bidrage til festen. Fem kvinder, inderlig korsang. 'Saudade' betyder 'dyb, følelsesmæssig tilstand af nostalgisk eller dyb melankolsk længsel efter noget eller nogen, man holder af'. Det lyder mest som noget, der kunne køre under rulleteksterne til sidst.

Kroatiens Mia Dimsic. Foto: YARA NARDI Vis mere Kroatiens Mia Dimsic. Foto: YARA NARDI

Kroatien

Mia Dimsic

'Guilty Pleasure'

Kroatiens Taylor Swift? En klassisk sød kærlighedsballade fuld af guitar og strygere. Det lyder meget godt, sangerinden synger godt, spørgsmålet er, om det er nok? En joker i feltet, der bør få en højere placering, end bookmakerne har spået på forhånd.

Reddi fra Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Reddi fra Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard

Danmark

Reddi

'The Show'

Det kan godt være, Danmark ikke stiller med den stærkeste vokal, og at 'The Show' nærmest allerede er glemt herhjemme igen, Danmark bør få en finaleplads i år. Modsat flere af de sløve modstandere stiller Danmark op med så meget energi og et fedt omkvæd, at resten af Europa lige må tage sig sammen.

Østrig

Lumix feat. Pia Maria

'Halo'

Haha, den havde jeg ikke set komme. Gode gamle tyroler-Østrig stiller simpelthen med Coca-Cola-pumpet amerikaner-pop a la trænings-Britney. Den sætter sig fast efter første omkvæd, og det er jo vanvittigt, at den ligger så lavt placeret hos bookmakerne.

Island

Systur

'Meo hækkandi sol'

Islandsk fårehyrde-country. Noget af en skuffelse, efter at Island sidste år stillede op med den skæve og meget originale Daoi og Gagnamagnio. Synkroniseret guitar-dans? Nej tak!

Grækenland

Amanda Georgiadi Tenfjord

'Die Together'

Skrøbeligt, køligt, storladent. Jeg tvivler på, at Eurovision-seerne har tålmodighed til at høre Grækenlands bud til ende. Det er alt for selvhøjtideligt.

Norges Subwoolfer. Foto: YARA NARDI Vis mere Norges Subwoolfer. Foto: YARA NARDI

Norge

Subwoolfer

'Give That Wolf a Banana'

Norge, for faen. I tager det jo ikke seriøst? Det er fedt nok. Kan du huske den der 'What does the fox say'? Vi er ude i samme skøre elektro-dance-univers (Er det mon de samme mennesker, der gemmer sig bag ulve-maskerne?) Ukraines gøgler-bidrag er stadig federe.

Armenien

Rosa Linn

'Snap'

Skuffende afslutning på første semifinale. Armeniens bud er som sådan fint nok, der er bare ikke meget show over at slutte af med en folk-rocket guitar-ballade, der lyder som noget, Ben & Tan kunne have stillet op med, hvis de havde fået lov at prøve igen.