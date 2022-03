Så gik den ikke længere!

Efter at have skamrost de første fire afsnit af 'Borgen' og undret mig over, at seertallene ikke er bedre, var der pludselig flere ting, der generede i ugens femte afsnit.

Birgitte Nyborg (Sidse Babett) har desperat hyret Michael Laugesen (Peter Mygind) som spindoktor, selvom han i de første tre sæsoner gjorde alt for at smadre hendes familieliv og karriere.

Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) er havnet i en shitstorm efter at have lagt sig ud med en yngre 'woke' nyhedsvært på TV1.

Og Asger Holm Kirkegaard (Mikkel Boe Følsgaard) får ødelagt sin romance med grønlandske Emmy, da hendes mand pludselig dukker op i lufthavnen.

Der er altså fortsat fuld gang i dramaet, og det er ikke, fordi skuespillerne er begyndt at spille dårligt, eller historien er blevet kedelig.

Det er bare helhedsindtrykket, der gjorde ugens afsnit til sæsonens hidtil svageste.

For det første virker Michael Laugesens spindoktorråd med 'bare at være lidt bedre på Instagram' lidt for letkøbt.

Peter Mygind som Michael Laugsen – Birgitte Nyborgs nye spindoktor. Foto: DR Vis mere Peter Mygind som Michael Laugsen – Birgitte Nyborgs nye spindoktor. Foto: DR

Det er en sjov nok stikpille til virkelighedens blogger-politikere, men jeg havde håbet mere fra den onde Laugesen.

Og den indledende sms fra Laugesen, hvor han bare skriver 'Bag Nordea om syv minutter'?

Hvordan ved Birgitte Nyborg præcis, hvilken Nordea han tænker på?

De plejer at være dødsfjender, så de kan vel næppe have haft en stam-Nordea, som de plejede at hænge ud ved?

Torben Friis (Søren Malling) og Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) i afsnit fires bedste scene. Foto: DR Vis mere Torben Friis (Søren Malling) og Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) i afsnit fires bedste scene. Foto: DR

Birgitte Nyborg er derudover igen til skældud hos statsminister Signe Kragh, og nu begynder hendes Mette Frederiksen-agtige facon at blive lidt for karikeret.

Måske er det bare den jyske accent, der generer, men blev de derudover ikke også lidt underlig hurtigt gode venner igen?

På tv 1 er Katrine Fønsmark som nævnt nu havnet i en shitstorm, fordi hun ikke kan finde ud af at være chef, og jeg gad egentlig godt at vide, hvem de yngste 'Borgen'-seere holder med i sagen.

Jeg er selv 34 år og synes selvfølgelig, at Katrine Fønsmark er en klovn til mandskabspleje, men jeg synes samtidig, at hendes forurettede yngre nyhedsvært både er irriterende og alt for nærtagende.

Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) og Narciza Aydin (Özlem Saglanmak). Foto: DR Vis mere Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) og Narciza Aydin (Özlem Saglanmak). Foto: DR

Og hvem laver en 'jeg er lige blevet fyret'-video og lægger den ud på Instagram?

Det kan godt være, at verden er blevet super og online, men hun er nyhedsvært, ikke TikTok-stjerne.

Hvem holder du med?

Til gengæld skal 'Team TV Avisen' have ros for ugens bedste scene, da Katrine Fønsmark 'græder ud' hos sin gamle chef Torben Friis (Søren Malling), og han stille og roligt belærer hende om prisen for en høj løn og chefmagt.

Der kan være koldt på toppen, og Søren Malling er fremragende i mentorrollen.

Generelt set er det da også stadig en kæmpe fornøjelse at følge med i den nye sæson af 'Borgen'.

Man kunne sagtens stille spørgsmålstegn ved, hvorfor ellers miljøbevidste Birgitte Nyborg er så god til at bruge flybrændstof, ligesom det er lidt for kækt, at alle 'Borgen'-reportere stiller Kåre Quist-spørgsmål a la 'er forholdet til Grønland under frysepunktet', men lad det nu ligge.