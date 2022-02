Hvad mon Mette Frederiksen tænker om den nye sæson af 'Borgen'?

Følger man statsministeren på Instagram, ved man, at hun for nylig har set og jublet over den omdiskuterede Kandis-dokumentar.

Hun er ifølge sin Instagram-profil også glad for 'Flugt's danske Oscar-nomineringer og Folketeatrets opsætning af stykket 'Fra regnormenes liv', men 'Borgen' har hun sjovt nok endnu ikke nogen mening om.

Der er ellers masser af god dansk tv-drama at komme efter, og fjerde sæson af 'Borgen' holder med denne uges afsnit tre et fortsat imponerende højt niveau.

Johanne Louise Schmidt som 'Borgen'-statsminister Signe Kragh. Vis mere Johanne Louise Schmidt som 'Borgen'-statsminister Signe Kragh.

Der er konstant skub på handlingen, Sidse Babett Knudsen er fremragende som en sjældent vaklende Birgitte Nyborg, og så er det svært ikke at trække på smilebåndet, når hun apropos Mette Frederiksen irriteres over, at den Mette Frederiksen-agtige statsminister begynder at dele billeder af rugbrødsmadder på Instagram.

Derudover er det vildt, hvordan 'Borgen'-forfatter Adam Price igen-igen har haft spåkuglen med i forfatterrummet og, længe før det reelt skete, fundet på noget, der minder om den rigtige politiske verden, ved at lade sine fiktive journalister Katrine Fønsmark og Torben Friis få aktindsigt i nogle problematiske sms'er.

På B.T. kæmpede vores egen Cavling-nominerede graverjournalist Jacob Friberg i efteråret som bekendt med at få indblik i Mette Frederiksens sms'er i forbindelse med minksagen.

Den spirende romance mellem de to ambassadører spillet af Mikkel Boe Følsgaard og grønlandske Nivi Pedersen er fortsat sød og kører i et troværdigt skiftende tempo.

Hvordan påvirker statsministeren i 'Borgen', Signe Kragh, dit syn på virkeligedens statsminister Mette Frederiksen?

Mikkel Boe Følsgaards karakter har indtil videre været mest til den kejtede side, men det er fint, at han nu også får lov at spille lidt med charmemusklerne, og som tidligere nævnt er han generelt bare en gave til serien, nu hvor Pilou Asbæk ikke er med længere.

Lucas Tønnesen, der spiller Birgitte Nyborgs søn, Magnus, bliver derudover bedre og bedre i 'Borgen'-universet og spiller irriterende på den gode måde.

Det er ikke super originalt at lade seriens yngste karakter være en dobbeltmoralsk 'woke'-type, men det giver god mening, at en fraværende politiker-mor har fået en uopdragen søn, og det slår dejligt gnister, når Sidse Babett Knudsen skælder ham ud hen over køkkenvasken.

Der var i denne uge også 'Borgen'-comeback til Lars Knutzon, der på rørende vis spiller Birgitte Nyborgs anker Bent Sejrø, nu på kanten af demens.

Lars Knutzon som Birgitte Nyborgs gamle mentor Bent Sejrø. Foto: DR Vis mere Lars Knutzon som Birgitte Nyborgs gamle mentor Bent Sejrø. Foto: DR

Jeg bryder mig ikke om at se ham i så skrøbelig en tilstand, men det understreger på sin vis fint, hvor skidt det står til for Birgitte Nyborg, når selv hendes gamle mentor er ved at falde fra hinanden.

Tredje afsnit er overordnet fuld af gode scener fra Mikkel Boe Følsgaard og Sidse Babett Knudsens søde Skype-samtale til sidstnævntes scene med Johanne Louise Schmidt, der som statsminister Signe Kragh køligt giver hende voksenskældud for at sætte regeringen i et dårligt lys.

Og så er vi tilbage ved virkelighedens Mette Frederiksen.

Bliver hun mon påvirket af at se 'Borgen'? Påvirker det danskerne? Måske vi skulle prøve med en meningsmåling i næste uge.

