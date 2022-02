Mikkel Boe Følsgaard er en kæmpe gave til 'Borgen'!

Som DR-seriens nye arktiske ambassadør, Asger Holm Kirkegaard, havde han i første afsnit både de bedste replikker (ud over geniale Peter Mygind) og de bedste karaktertræk, og i denne uges afsnit to fortsætter han med at brillere som neurosefyldt embedsmand – nu i Grønland.

Jeg er generelt set fan af den 37-årige skuespiller, der for ti år siden fik et gennembrud som sindssyg konge i Mads Mikkelsen-hittet 'En kongelig affære'.

Han har siden været god som lillebror Emil i 'Arvingerne' og EM-helten Kim Vilfort i 'Sommeren 92', og nu hvor fjerde sæson af 'Borgen' er lavet i samarbejde med Netflix, er det nok ikke helt tilfældigt, at Mikkel Boe Følsgaard er hentet ind som erstatning for Pilou Asbæk efter sine Netflix-roller i serierne 'The Rain' og 'Kastanjemanden'.

Mikkel Boe Følsgaard som Birgitte Nyborgs souschef, Asger Holm Kirkegaard, og Nivi Pedersen som den grønlandske embedsmand Emmy Rasmussen. Foto: DR Vis mere Mikkel Boe Følsgaard som Birgitte Nyborgs souschef, Asger Holm Kirkegaard, og Nivi Pedersen som den grønlandske embedsmand Emmy Rasmussen. Foto: DR

I ugens afsnit er han som nævnt sendt til Grønland som udenrigsminister Birgitte Nyborgs repræsentant i den højpolitiske duel om det enorme oliefund.

Det er sjovt at lade Mikkel Boe Følsgaards karakter være den kejtede over for de smarte grønlændere, og selvom han spiller karakteren lidt akavet og stiv, er det samtidig også med lune og overskud – ikke mindst, når han sætter de canadiske oliefolk på plads med sin ekspertviden.

Der er også tænkt over de mindste detaljer.

Blandt andet, da han køresyg på bagsædet i bilen gennem det grønlandske landskab sidder med ikke én, men to søsygearmbånd om håndleddet, og hvis man derudover ikke lige er til det politiske drama, er der tilmed lagt i kakkelovnen til en romance med hans charmerende grønlandske kollega. Smukt.

Sidse Babett Knudsen som Birgitte Nyborg. Foto: DR Vis mere Sidse Babett Knudsen som Birgitte Nyborg. Foto: DR

Overordnet er fjerde sæson af 'Borgen' med de to første afsnit kommet stærkt fra land.

Adam Price er god til at bygge rum omkring sine karakterer, og det konstante skifte mellem Birgitte Nyborgs kontor, TV Avisens redaktionslokale, privaten og de flotte naturbilleder fra Grønland fungerer perfekt.

Her i andet afsnit formår han endda som i de tidligere sæsoner igen elegant at blande de tre 'rum' sammen.

Den nye introsang, der i premiereafsnittet forstyrrede midt i gensynsglæden, vokser på mig og sætter tonen for det kølige magtspil helt perfekt, og selvom man sikkert har set noget lignende i tidligere serier, passer det bare godt som indpakning til 'Borgen'.

Hvor mange stjerner vil du give andet afsnit af 'Borgen'?

Jeg synes, at det i denne uge var urealistisk, at Birgitte Nyborgs nu voksne søn kan huske, hvad han lavede af opgaver i 5. klasse, ligesom Peter Mygind som kyniske Michael Laugesen glimrede kraftigt ved sit fravær, men derudover var jeg godt underholdt hele vejen.

Det er spændende at spekulere videre over, hvem der mon gav ham Enhedslistens-typen tippet om Birgitte Nyborgs kendskab til den russiske olieforbindelse, og var det mon mord eller selvmord, da den unge grønlænder lå død på jorden til sidst? Det kan blive noget politisk gris...

Vi er kun en fjerdedel inde i en serie på otte afsnit, men der er knald på fra start, og selvom jeg en gang imellem ikke fatter præcis, hvad der foregår i alle politiske diskussioner, er alle karakterer så gode, at selv den tørreste departement-snak glider let ned.

Det er fedt at have 'Borgen' tilbage, der er både indhold til boomer- og woke-segmentet, og nu mangler vi blot at få gode gamle Lars Knutzon i form af Bent Sejrø på banen.