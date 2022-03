Vi nærmer os finalen i denne omgang 'Borgen', og jeg bliver sur, hvis det hele bare ender med en uafsluttet cliffhanger.

For hvor har det været fremragende indtil videre.

Der har til tider været lidt for mange politiske forviklinger at holde styr på, men gennemgående har det været en stor fornøjelse at være tilbage i 'Borgen'-universet, hvor alle skuespillere har brilleret på hver sin måde.

Lad os begynde med Mikkel Boe Følsgaard, hvis karakter, Asger Holm Kirkegaard, må gå så grueligt meget igennem.

Mikkel Boe Følsgaard og Sidse Babett Knudsen som Asger Holm Kirkegaard og Birgitte Nyborg. Foto: DR Vis mere Mikkel Boe Følsgaard og Sidse Babett Knudsen som Asger Holm Kirkegaard og Birgitte Nyborg. Foto: DR

I ugens afsnit får han skældud af Birgitte Nyborg for sit forhold til grønlandske Emmy, og det er nærmest hjerteskærende, da han til sidst lægger låg på sine følelser for at beholde sit arbejde.

Birgitte Hjort Sørensen er også god som nyhedschef Katrine Fønsmark, der igen og igen får banket i hovedet, at der er koldt på toppen.

Det er lidt urealistisk, at generaldirektøren beordrer hende til at genansætte den fyrede studievært, men man føler med Katrine Fønsmark, der nu op til sæsonfinalen står over for en potentiel fyring, hvis medarbejdernes interne undersøgelse går amok.

I den forbindelse skal Özlem Saglanmak roses for at spille så øretæveindbydende en studievært.

Birgitte Nyborg med statsministeren. Foto: DR Vis mere Birgitte Nyborg med statsministeren. Foto: DR

Det er sjovt at se hende presse Katrine Fønsmark til en lønforhøjelse, og det er nok ikke helt tilfældigt, at 'Borgen'-forfatter Adam Price har givet hende et navn, der minder om den selvglade græske gud Narcissus.

Og så har vi Sidse Babett Knudsen som Birgitte Nyborg. Dronningen af 'Borgen'!

Det er ret elegant, hvordan man stille og roligt har skruet op for hendes usympatiske sider, og nu hvor hun i de sidste par afsnit har indgået en alliance med onde Michael Laugesen, er hun blevet decideret iskold.

Hun affejer kritik fra sin gamle ven Bent Sejrø med, at han er ved at blive dement, hun er blevet slyngveninder med den irriterende selfie-statsminister, og da hun får nys om et drab på Grønland, bruger hun det udelukkende til at smadre sin politiske modstander.

Jens Albinus som Birgitte Nyborgs gamle partifælle Jon Berthelsen. Foto: DR Vis mere Jens Albinus som Birgitte Nyborgs gamle partifælle Jon Berthelsen. Foto: DR

Scenen, hvor der krydsklippes mellem Birgitte Nyborg og Jon Berthelsens skænderi uden for Christiansborg, og samtalen mellem hendes sladrende medarbejdere i Udenrigsministeriet er helt genial.

Jeg husker Birgitte Nyborg som den store helt – nu håber man, hun taber kampvalget i sidste afsnit.

Jon Berthelsen, der spilles dejligt afdæmpet af Jens Albinus, virker ikke som den mest skræmmende modstander, men man kan håbe, at andre stærkere kræfter fælder hende.

Måske det ender med en uventet kniv i ryggen fra Bent Sejerø?

Det trækker op til et brag af en sæsonfinale, hvor alle karakterer står på vippen til succes eller fiasko.

Nu må det bare ikke ende med en kedelig cliffhanger, hvor man skal vente på en ny sæson for en afklaring.

Ingen løser ender tak!

