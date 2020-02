Mens DR1 sætter skub i din vinterdepression med 'Når støvet har lagt sig', banker TV 2 derudad med 'Badehotellet', der ser ud til at have fundet en fin balance mellem solskin og alvor.

I andet afsnit af 'Badehotellet' sæson syv fortsætter den for mange danskere overraskende historiefortælling.

De fleste er flasket op med fortællingen om de danske modstandsgrupper under Anden Verdenskrig. Nu er tiden blevet moden til også at fortælle om samarbejdspolitikken, og hvordan flere danskere må have haft svært ved at se sig selv i spejlet efter krigen.

'Badehotellet' opstiller de forskellige dilemmaer på en dejlig spiselig måde, så alle kan være med.

Grosserer Madsen (Lars Ranthe) pønser på at samarbejde med tyskerne. Vis mere Grosserer Madsen (Lars Ranthe) pønser på at samarbejde med tyskerne.

Først og fremmest har vi Lars Ranthes karikerede grosserer Madsen, der sammen med den lille djævel hr. Molin tydeligst repræsenterer det moralske dilemma.

Grosserer Madsen er ikke nazist, han elsker bare penge og forretninger, og derfor ser han ikke noget problem i at bygge for tyskerne (Så længe hans kone ikke opdager det).

Han nævner ingeniørfirmaet Wright, Thomsen og Kier, der under virkelighedens besættelse samarbejdede med tyskerne om blandt andet at udvide Aalborg Lufthavn – og måske som noget nyt for mange – også byggede de mange betonbunkere, som man i dag stadig finder langs den jyske vestkyst.

Det er interessant, at TV 2 på den måde blander folkekomedie med politik, etik og moral.

Hvor mange stjerner vil du give andet afsnit af 'Badehotellet'?

Vi får med Thure Lindhardts excentriske filminstruktør den stigende censur på banen, grev Ditmar repræsenterer de homoseksuelle, der må skjule sig, og Troels Malling viser med sin joviale, smådumme politimand, at danskerne var indforståede med tyskernes regler, så længe det blev håndhævet af dansk politi.

Til sidst lægges der op til en mulig romance mellem Amalie Dollerups Amanda-karakter og den tyske løjtnant, og på den måde er 'Badehotellet' altså ikke længere så ufarlig (Selv hr. Weyse tvinges til at vælge side) – og det lover godt for de kommende afsnit.

En lille sjov detalje: Amalie Dollerup havde som bekendt lige født, da optagelserne til denne sæson gik i gang.

Hendes pludselige post-graviditetskrop forklares i universet sjovt med hr. Duponts mange kager.