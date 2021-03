Jeg ved ikke, om det skyldes coronakuller eller blot hukommelsessvigt, men på det seneste er det blevet diskuteret, om 'Badehotellet' efterhånden har overgået 'Matador' som Danmarks store historiske serie.

Det er noget pjat. Jeg har altid godt kunnet lide 'Badehotellet' og dens hyggelige grundtone, men den når ikke 'Matador' til sokkeholderne, hvilket denne uges sæsonfinale satte en tyk fed streg under.

Generelt har det været godt for serien at få handlingen ført ind i 1940erne.

Selvom 'Badehotellet' insisterer på, at Anden Verdenskrig skal skildres med blå himmel og solskin, så har serien alligevel tilført lidt forfriskende nuancer til flere af karaktererne, ligesom serien som tidligere nævnt skal have ros for også at vise nazisoldaternes menneskelige sider.

Lars Ranthe som Hr. Madsen.

Hvor mange stjerner vil du give ottende sæson af 'Badehotellet'?

Derfor sidder jeg også lidt skuffet tilbage efter slutningen på sæson otte, der selvfølgelig endte med, at Amalie Dollerups Amanda-karakter faldt i armene på den tyske løjtnant.

Ud over at der til tider gik lidt for meget romantik i den, endte flere af handlingsforløbene forudsigelige – som Hr. Madsen, der blev snydt af den tyske oberst og Bertha Frigg, der endte med at blive forelsket.

Afsnittets forsøg på lidt action var den farlige sømine, som var drevet i land på stranden, men også her kørte det lidt i tomgang.

I løbet af den første halve time kunne gæsterne ikke tale om andet end den forbandede sømine, og da den så endelig eksploderede, måtte man som seer nøjes med et par rystende lamper og lidt computerild ude i horisonten.

Amalie Dollerup som Amanda Berggren.

Når nu 'Badehotellet' er TV 2s helt store succes, kunne man godt have postet lidt flere penge i actionsekvenserne.

Jeg kedede mig generelt igennem de første 30 minutter, men så skete der heldigvis noget i scenen, hvor Lars Ranthe som Hr. Madsen rev den tyske obersts byggekontrakt over og endnu en gang forbandede nazisterne langt væk – nu må den gode grosserer da snart gå ind i modstandsbevægelsen!

Det var også godt at se den naive Fru Frigh på besøg hos sortbørshandleren Svend Åge Madsen, som måske frister hende ind på en kriminel løbebane.

Skuespilleren, der spillede 'Edderkoppen', som den historiske person blev kaldt, er langtfra lige så ond som Bjarne Henriksens udgave i DRs miniserie fra 2000, men til gengæld er det sjovt, at han lyder lidt som Frederik Cilius' Kirsten Birgit-karakter fra 'Den korte radioavis'. Han må gerne dukke op igen.

Synes du, TV 2 skal lave en ny sæson af 'Badehotellet'?

Baseret på Facebook-kommentarspor og diskussioner i diverse fangrupper virker det til, at nogle seere helst ikke vil have, at der sker den store karakterudvikling, og at alting var bedre før krigsårene, men for alle os, der har lidt større ambitioner for 'Badehotellet', så skal TV 2 til at passe på.

De er helt sikkert fristede af at malke deres hit helt ud og lade solen skinne på 'Badehotellet' mindst ti år endnu, men kan historien bære? Og gider skuespillerne blive ved?

Spring et par årstal over og undgå, at næste sæson bliver en genudsendelse af i år. Kom med noget ægte modstandskamp og slå eventuel en elsket karakter ihjel – og slut så det hele af med den store befrielse.

Generelt lyder opfordringen herfra: vær mere modig og gør noget, vi ikke havde set komme, så skal jeg nok glæde mig til næste sæson.