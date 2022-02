Så blev det desværre hverdag på 'Badehotellet' igen.

Efter sidste uges forrygende sæsonstart gik TV 2s hitserie i denne uge lidt i stå med alt for meget fokus på en stresset Fru Fjeldsø (Birthe Neumann), en håbefuld Amanda (Amalie Dollerup) og Bertha Friggs (Lucia Vinde Dirchsen) knap så spændende modstandshistorie.

Selvfølgelig er 'Badehotellet' først og fremmest hyggelig folkekomedie, og jeg forsvarer gerne dens kvaliteter over for langt mere kritiske smagsdommere, men nu hvor vi i første afsnit fik åbnet op for seriøse efterkrigsproblematikker, virkede afsnit to mest som et kedeligt, semi-udramatisk mellemafsnit.

For det første brugte man – i en sæson på kun fem afsnit – som nævnt alt for meget tid på det fjollede 'trekantsdrama' mellem Fru Fjeldsø, Hr. Weyse og Hr. Weyses uvidende datter Sarah.

Lars Ranthe som Hr. Madsen. Foto: TV2 Vis mere Lars Ranthe som Hr. Madsen. Foto: TV2

Birthe Neumann kan sagtens være sjov, og hun er normalt god som 'Badehotellet's gnavne alderspræsident, men det virkede mest som spild af tid at bruge så meget af afsnittet på at lade hende afholde Hr. Weyse fra at tale med sin datter – som ellers spilles charmerende af den unge svenske skuespillerinde Ella Hammarsten Liedberg.

Der blev derudover lidt halvfesent fulgt op på Bertha Friggs modstandshistorie fra første afsnit.

Selvfølgelig er det traumatiserende, at hun måske indirekte har været skyld i, at en uskyldig mand er blevet slået ihjel af nazisterne, men jeg havde håbet på, at hun selv havde været i en form for kamp a la 'Flammen og Citronen' og ikke 'bare' glemt en taske det forkerte sted.

Og så er der hele problematikken omkring Amalie Dollerups Amanda-karakter.

Amalie Dollerup som Amanda. Foto: TV2 Vis mere Amalie Dollerup som Amanda. Foto: TV2

Hun håber naturligvis, at hendes tyske løjtnant er i live, men i stedet for en historie, der er bygget op omkring, om hun finder ham eller ej, kunne det være langt mere spændende, hvis Amanda blev pågrebet som tyskertøs.

Det kan ske endnu, men lad os være ærlige: Er 'Badehotellet' den type serie, hvor man pludselig klipper sin elskede hovedkarakter skaldet, spytter på hende og lader barske frihedskæmpere slæbe af sted med hende? Næppe.

Lidt på samme måde er jeg bange for, at Lars Ranthes Hr. Madsen-karakter alt for nemt slipper af sted med at have arbejdet for tyskerne i starten af krigen.

Men okay. Nu må vi se. DR har netop skruet op for solen i deres tilsvarende nye sæson af 'Borgen', så tv-miraklernes tid er endnu ikke forbi, og der var i denne uge da også én karakter, der ruskede godt op i det hele: Grev Ditmar.

Hvor mange stjerner vil du give andet afsnit af 'Badehotellet'?

Den hårdtplagede greve, spillet af Mads Wille, har siddet i koncentrationslejr.

Da han pludselig i en fantastisk monolog fortæller de andre gæster, at han var sendt derned, fordi han er homoseksuel, er kontrasten mellem en chokeret Hr. Madsen og en forstående Hr. Auerland helt genial, og det bliver interessant at se, hvordan man vælger at følge op på i kommende afsnit.

Det er også fedt at få en klassisk DR-dramaserie-skuespiller som Jens Jørn Spottag med på holdet, ligesom man trods fjollet skuespil har fundet et sødt makkerpar i Hr. Weyse og datter, så det skal nok gå alt sammen.