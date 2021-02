Lagde du mærke til navnet på den 'store mand i Aalborg', som den falske Hr. Ramsing omtalte over for Fru Frigh? Halvvejs i sæson otte begynder 'Badehotellet' at få en god blanding af sjov og alvor, og elegant drysser forfatterparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad små historiske krummer ud over handlingen.

Jeg bliver nødt til at begynde med at kommentere på lektor Hans Hauges vilde udsagn om, at 'Badehotellet' har skubbet 'Matador' af tronen som den store historiske fortælling om danskerne.

For det første er det alt for tidligt at vurdere 'Badehotellet's placering i historiebøgerne. Kan du for eksempel nævne ikoniske øjeblikke og citater fra 'Badehotellet', som man på samme måde kan med 'Matador'? Næppe.

Jeg er enig i, at 'Badehotellet' fremstiller tyskerne mere nuanceret, men derudover er 'Matador's personudvikling fortsat langt mere interessant – og så er det vel også lidt svært at sammenligne drama med højtspillet folkekomedie?

Hvad er størst?

Men okay, ottende sæson af 'Badehotellet' er nu halvvejs, og jeg er alligevel imponeret over, hvor godt de forskellige handlingstråde er blandet ind i hinanden.

Det ene øjeblik er der klassisk, 'hun lader, som om hun ikke er interesseret'-flirt mellem Bertha Frigh og den falske arkæolog. Dernæst har Hr. Madsen gang i sin egen modstandskamp, og før det bliver alt for farligt, skifter man over til Hr. Weyse, der midt i en verdenskrig kun tænker på at få skrevet sin selvbiografi.

Det veksler hele tiden mellem det alvorlige og 'hvad nu hvis Amanda bliver forelsket i en tysk løjtnant', til det 'lette' – båret først og fremmest frem af Hr. Weyse, der i tredje afsnit får sjovt modspil af Mille Lehfeldts gæsterolle som hans tidligere hustru Fanny.

Særligt Lars Ranthes Hr. Madsen-karakter er spændende at følge. Han er stille og roligt ved at vågne op over for nazisternes grusomheder, efter at han i sidste sæson var ved at udvikle sig til en gullaschbaron, og det bliver spændende at se, hvor hans udvikling ender.

Mille Lehfeldt dukker kort op som Hr. Weyses ekskone Fanny. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Mille Lehfeldt dukker kort op som Hr. Weyses ekskone Fanny. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Generelt set er gæsternes møde med besættelsesmagten interessant og som nævnt dejligt nuanceret. Der er Amanda og den forbudte kærlighed, grev Ditmar og hans nazistiske stedfar, og blandt danskerne er der også brodne kar, som da Frikorps Danmark pludselig bliver nævnt.

Forfatterparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad er dygtige til at drysse små historiske detaljer ud over handlingen, og selvom Frikorps Danmark ikke fylder meget, er det alligevel nok til, at vi forstår, at der også var danske unge, som meldte sig til Tysklands hær under krigen – langt fra de romantiske modstandshistorier, som vi kender.

Og her er det, at forfatterparret sidst i tredje afsnit indlemmer et nyt spændende stykke danmarkshistorie til 'Badehotellet', da Fru Frigh møder den mystiske Hr. Ramsing på sit værelse.

Rasmus Botoft som den mystiske Hr. Ramsing. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Rasmus Botoft som den mystiske Hr. Ramsing. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Hr. Ramsing, der dejligt tvetydigt spilles af Rasmus Botoft, har gang i noget halvfarlig sortbørshandel. Han nævner sin kontakt i Aalborg – den store Hr. Svend Åge Hasselstrøm, og har man set DR's dramaserie 'Edderkoppen' fra 2000, vil man genkende navnet.

Her hedder han Svend Åge Hjalmar og spilles af Bjarne Henriksen, som sjovt nok i 'Badehotellet' spillede Fru Frighs nu afdøde mand, Otto Frigh.

Svend Åge Hasselstrøm var en af Danmarks store gangstere både under og efter Anden Verdenskrig, så vi må håbe, Fru Frigh passer på.

Der er dem, der ikke kan lide, at 'Badehotellet' bliver alt for alvorlig. Jeg må sige, de bare skal skrue endnu mere op.

Nu må vi se.