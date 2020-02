Jeg har været efter syvende sæson af 'Badehotellet'.

Jeg synes, TV 2 spiller deres succes-serie alt for sikkert og ikke tør tage nogen store chancer med hverken handling, skuespillere eller kulisser, der økonomisk sikkert fastholdes i de vante badehotel-rammer.

Når det er sagt, så kom de handlingsmæssigt godt efter det her i syvende sæsons næstsidste afsnit, hvor krigen har skabt splid mellem de ofte lalleglade figurer, og hvor især tre hovedpersoner står over for et stort valg i næste uges finaleafsnit.

For det første er det spændende, at den spirende modstandsmand Morten med fru Andersen og stuepigen Ane er ved at sætte sit eget lille modstandhold, og at de i afsnit seks med sure Peter Andreas som sjov kommentator på sidelinjen får skovlen under hr. Molin.

Hele seancen, hvor Ane først lister rundt på grosserer Madsens værelse, og fru Andersen senere perfekt timet kommer ind med kaffe og kage til hr. Molin og Morten, var dejligt eksekveret.

Der må gerne opstå endnu mere splid mellem badehotelgæsterne og få trukket linjen op mellem, hvem der er de 'gode' og de 'onde', nu hvor temaet som bekendt er Danmark under besættelsen.

Flere af kvinderne på 'Badehotellet' er godt nok ikke for tilfredse med deres mænd, der klovner rundt, men indtil videre nøjes de med et enkelt smæk med døren.

Nu må især Anne Louise Hassing i form af fru Madsen gerne for alvor smide sin nazist-venlige mand på porten.

Hr. Auerland og frøken Otilia har et fint forhold til hinanden. Er det skjult kærlighed eller bare dyb respekt? Foto: TV2 Vis mere Hr. Auerland og frøken Otilia har et fint forhold til hinanden. Er det skjult kærlighed eller bare dyb respekt? Foto: TV2

Og her venter så et af de valg, der formentlig skal træffes i næste uges afsnit seks.

For nu må grosserer Madsen snart gå linen ud.

Vil han indgå en pagt med djævlen og måske sige farvel til sin familie, eller 'vågner han' af sin griske pengedrøm og indser, at man ikke skal arbejde for nazisterne?

Det kunne være interessant, hvis han – og TV 2's manuskriptforfattere – valgte førstnævnte og lod ham gå helt i hundene.

Derudover har vi hr. Weyse, der ligeledes skal vælge mellem at være for eller imod tyskerne. Det var et sjovt øjeblik, da hans hustru kiggede ham i øjnene og konstaterede 'Jamen, du har jo ingen holdning', og han sølle svarede 'præcis'.

Kunne man lave en 'Maude' og forvandle pivdyret hr. Weyse til modstandsmand? Der sker jo sjældent den store udvikling i 'Badehotellet', så vi får nok desværre ikke svar på det spørgsmål i denne sæson.

Til sidst står det mindst interessante valg. Vælger Leslie Frigh sin forlovede eller stuepigen Nana?

Lige børn leger jo bedst, mener hans mor, men lige nu er hun jo slået ud af kurs efter et tiltrængt, men også lidt uorignalt plottvist med afsløringen af hr. Ramsing som svindler, så hvad ved hun?

Stuepigen Edith har udviklet sig til at være hotellets mest irriterende karakter med sin evige jagt på sladder. Foto: TV2 Vis mere Stuepigen Edith har udviklet sig til at være hotellets mest irriterende karakter med sin evige jagt på sladder. Foto: TV2

Det er nemt at sige nu, at der hele tiden har været noget lusket ved Rasmus Botofts over-ivrige Ramsing-karakter. Det var godt for dramaet – og Anette Støvelbæk spillede fint benægtende, da sandheden gik op for hendes fru Frigh.

Men hele svindler-historien så vi jo allerede i sidste sæson med Lars Bom som den falske turistchef. Denne gang blot med det romantiske tvist, at fru Frigh blev forelsket i sin svindler.

Alt i alt sluttede femte afsnit dog som et godt oplæg til næste uges finale med flere dilemmaer, der gerne må overraske og ikke glide alt for nemt ned med aftenkaffen.

Det kan godt være, det 'bare' er 'Badehotellet', men derfor må det godt være spændende.