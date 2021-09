Hvad er det, jeg ikke forstår?

DR har nu i fem sæsoner sendt underholdningsprogrammet 'Alle mod 1', og selvom det ikke er på niveau seertalsmæssigt med 'Vild med dans' og 'X Factor', er det stadig noget af det mest sete tv i Danmark.

Kongstanken fra DRs side er at levere fredagsunderholdning for hele familien, der samtidig forhåbentlig gør seerne en lille smule klogere.

Det er jo fint nok, og det er et stort plus, at programmet for en gangs skyld er en dansk opfindelse, men jeg forstår bare ikke, at det er noget, så mange folk gider at se.

For det første – og det er nok det værste – så keder det mig grundlæggende den måde, programmet generelt er udformet på.

Hvad er det sjove i at skulle gætte på ting, hvor man mere eller mindre bare skyder i blinde?

Man skal blandt andet gætte på, hvor mange tønder en motocrosskører kan vælte ved hjælp af et traktordæk, eller hvor mange børn der begynder at gabe over at se en kedelig video.

Det skulle angivelig være spændende at se, hvordan deltageren i studiet gætter i forhold til seernes gennemsnitlige bud, og det er jo smart, at man har lavet en app til lejligheden (Hvis den fungerer), men resultatet virker bare lidt ligegyldigt.

Jeg forstår heller ikke, hvad man skal bruge de to ekstra hold livliner til.

Hvorfor skulle for eksempel de to kendis-gæster Ane Cortzen og Manu Sareen have mere kvalificerede gæt end quiz-deltageren på, hvor mange mennesker der vælger at hoppe i et badebassin i Vejle?

Stilen er en blanding af morfar-humor og børne-tv, hvor det er sjovt, at den ene vært har en skør badehætte på, og det er selvfølgelig også okay, at man sender fredagsunderholdning, hvor alle aldre kan se med.

Joakim Ingversen og Stephania Potalivo er et hyggeligt værtspar, som passer godt til formatet, og det er en sympatisk idé at peppe 'Natur og teknik'-undervisning op med skøre quizzer, så måske er jeg bare ikke i målgruppen?

Jeg har endnu ikke børn, der skal underholdes, og er heller ikke nået op i den alder, hvor jeg alligevel falder i søvn foran tv'et, så måske jeg bare skal holde mig væk?

Hurra for, at 'Alle mod 1' sendes live, og jeg indrømmer gerne, at runden med de to gaffeltrucks, der spillede klodsmajor med kæmpe klodser var godt fundet på – men det imponerende var lige så meget truckførernes evner.

'Alle mod 1' kører seks fredage endnu og kommer højst sandsynligt til at tabe seere til fordel for 'Vild med dans', men det er de jo alligevel vant til.

Jeg skal ikke tage glæden fra kerneseerne eller ødelægge den gode fredagsstemning, men det kunne være fedt, hvis DR rystede posen én gang til og fandt på et nyt format, hvor man gerne må blive klogere, men også gerne må være lidt revet med undervejs – OG måske kunne give 'Vild med dans' reel kamp til stregen.

Anmeldelsen er baseret på afsnittet 3. september.