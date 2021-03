'I år bliver det endnu vildere!'

Da introen til den nye femte sæson af DRs overlevelsesprogram 'Alene i vildmarken' gik i gang, kunne jeg nærmest høre 'Robinson'-vært Jakob Kjeldbjerg råbe den berømte reality-floskel.

For efter fire sæsoner med deltagere alene i den nordnorske vildmark har DR i år valgt at sende de medvirkende ud i par – formentlig i håb om at skabe endnu mere og bedre tv-drama.

To ting slog mig efter første afsnit.

For det første forstod jeg ikke helt, hvorfor parrene fra start er splittet op, så man skal bruge et helt afsnit på at se den ene finde frem til den anden.

Det var flere steder lidt halvkedeligt og langtrukket at se deltagerne skiftevis vandre og vente på hinanden, men det gav selvfølgelig et rørende klimaks til sidst med det store genforeningsøjeblik, hvor jeg især blev grebet af de to barndomsvenner Nicklas og Emils umiddelbare kærlighed til hinanden.

En anden ting, jeg synes, DR kunne have tilført for at give den lange indledende vandretur et bedre overblik, var at give seerne et indblik i, hvor langt de egentlig gik.

Det virker jo helt skørt, at den toptrænede amerikanske soldat Patrick er meget langsommere om at klare gåturen end den spirituelle Camilla, men måske de ikke skulle gå lige langt?

Camilla og Martha. Vis mere Camilla og Martha.

Det har uden tvivl været hårdt at kæmpe sig igennem det ujævne terræn, og derfor kunne det være fedt med en løbende kilometertæller eller eventuelt et oversigtskort, så man som seer kan følge med i, om de for eksempel er kommet til at tage en stor omvej.

Jeg har generelt store forventninger til, at den nye parsituation kan give 'Alene i ødemarken' masser af nye muligheder for god tv-underholdning.

I første afsnit ser man dem som nævnt hovedsagelig adskilt, og derfor har vi endnu den del til gode, men man fornemmer det alligevel allerede i den måde, man har valgt at krydsklippe programmet på, hvor det var sjovt at se bypigen Danielle kæmpe med at få lavet en lejr, mens hendes mand, soldaten Patrick, hyggede sig på sin vandretur og ikke virkede travl med at komme frem til sin kone.

I det hele taget synes jeg, at de tre første par virker til at være rigtig godt castet.

Ud over den lidt hjælpeløse Danielle og hendes overskudsfyldte mand (der alligevel bliver bange for sine egne bukser om natten) har vi et sødt og småskørt par i Camilla og Martha, der bruger deres spirituelle sider til at klare sig igennem strabadserne.

De skal nok sørge for god underholdning, ligesom de tidligerenævnte barndomsvenner Nicklas og Emil er søde og sjove med deres konstant positive energi og 'bromance'.

Måske fordi første afsnit handlede om at få genforenet de tre par, virkede det som sagt liiiidt kedeligt i længden, og hvis ikke det var, fordi folkene bag sikkert er tvunget til at følge DRs timeplan, kunne de sagtens have barberet et kvarter af udsendelsen.

Jeg gætter på, at afsnit to er skåret over samme skabelon med en præsentation af de tre andre nye par, der ligeledes skal finde frem til hinanden, og på den måde opstår det første reelle drama nok først i afsnit tre, hvor det skal blive sjovt at se, hvor hurtigt de begynder at gå hinanden på nerverne.

Jeg er fan af den nye parversion, nu skal deltagerne også bare levere.