Roskilde Festival har udgivet årets spilleplan. De mangler stadig det helt store hovednavn, ligesom flere af koncertplaceringerne ikke giver mening.

Som jeg tidligere har skrevet, er det først og fremmest bare fedt, at vi igen kan se frem til en sommer med festivaler. Og på den måde er det jo nærmest ligegyldigt, hvem der står på scenen, så længe vi kan få lov at stå mange tusinde mennesker tæt sammen og skråle henover fadøl og shotsrør.

Blandt Roskilde Festivalens sidste 68 tilføjelser til programmet er der dog for den gennemsnitlige musiklytter ikke meget, der vækker genklang. Derudover vil mange komme i problemer fredag aften.

B.T. gennemgår herunder årets Roskilde-program.

Opvarmningsdagene (Søndag-tirsdag): Mangler et 'hovednavn'

De tre opvarmningsdage, før musikprogrammet 'rigtigt' går i gang onsdag, er som altid fyldt med en masse spændende upcomingnavne og 'P3-agtige' navne som Dopha, Blæst og Bbybites, men der mangler et mere kendt 'hovednavn'.

Hvor Phlake og Noah Carter tidligere har lavet store opvarmningskoncerter, mangler der et navn til at trække gæsterne væk fra campfesterne. Hvorfor ikke genindføre de vilde koncerter ved skatescenen, som da Kidd og Kesi huserede i 'gamle dage'?

Drew Sycamore. Foto: Henning Bagger Vis mere Drew Sycamore. Foto: Henning Bagger

Onsdag: Stort pres på Post Malone

Drew Sycamore åbner Orange scene klokken 18, og det er næsten synd, at hun skal spille så tidligt i lyset af hendes fart mod stjernerne i løbet af de seneste par år. Hun havde helt klart lavet en fest efter mørkets frembrud.

Resten af ansvaret for at sætte ordentligt gang i årets comeback-festival ligger mere eller mindre på Post Malones skuldre. Han har indtil videre kickstartet sine 2022-koncerter med kæmpehittet 'Better Now', men spørgsmålet er om han kan holdes folks opmærksomhed i over en time? Jeg tvivler.

Dua Lipa. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA Vis mere Dua Lipa. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA

Torsdag: Nej, nej, nej!

Hvor er det ærgerligt, at Tobias Rahim skal nøjes med at åbne Arena-teltet klokken 14. Han er så mega hot for tiden, at han uden tvivl ville omdanne Roskildes næststørste scene til en hed nattesauna. Årets fejlplacering.

Derudover giver det fin mening at lade Dua Lipa spille klokken 22 på Orange Scene med Megan Thee Stalion som opvarmning, mens Artigeardit fortjent får en flot Arena-koncert klokken 02 – forhåbentlig med besøg af en masse gæster.

Roskilde Festival har også været kendt for de store elektroniske nattefester, og her halter det gevaldigt i år, når eneste Orange Scene-bud er torsdag nat med franske The Blaze, der ikke har meget 'se giraffen'-faktor over sig.

Thomas Helmig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Thomas Helmig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Fredag: Det store dansker-dilemma

Der vil altid være ærgerlige overlap i et stort festivalprogram, men jeg tror, mange vil forbande Roskilde langt væk, at de har valgt at placere Saveus og Thomas Helmig næsten oven i hinanden med Helmig som det store trækplaster 19.30 på Orange Scene.

Fredag er generelt set den store dansker-dag, og jeg er spændt på, om Jadas balladebårne popmusik er et perfekt match til klokken 01 natten til lørdag på Orange Scene. Hun har helt sikkert fået opbygget et fint cv, og måske er hendes nye album, der udkommer om et par uger, fyldt med uptempo-numre, men havde hun ikke være bedre tjent tidligere på dagen?

Hvor mange stjerner vil du give årets Roskilde-program?

Lørdag: Fare for, at folk tager hjem før tid

The Strokes afslutter årets program på Orange Scene, og jeg er i tvivl, om indierockerne, der havde deres storhedstid for 20 år siden, kan få den yngste halvdel af publikum til at blive på pladsen.

Til gengæld skal der nok blive gang i den til Tessas afslutningsshow på Arena klokken 01 natten til søndag, men generelt slutter årets festival set igennem folkelige briller sløjt med hovednavne som Haim og St. Vincent.