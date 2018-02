1 ud af 11 millioner. Så lille er risikoen for at blive involveret i et flystyrt. Men skulle uheldet være ude, afslører Boeing nu, hvilket tidspunkt i løbet af flyveturen der er størst sandsynlighed for et styrt, skriver The Sun.

Boeing har analyseret information fra kommercielle flyvninger i 2007 til 2016 og kommer på den baggrund frem til, at næsten halvdelen af alle flystyrt sker, når flyet er på vej ned for at lande.



Nedstigning og landing udgør i gennemsnit kun fire procent af den tid, en flyvetur tager. Derfor er det her, risikoen for et styrt vil være størst.



Det næstmest usikre tidspunkt på flyveturen er, når flyet letter og er på vej op i luften. Her sker 13 procent af alle flystyrt.



Dermed er den længste del af flyveturen, hvor flyet cruiser i luften, et af de sikreste tidspunkter i løbet af en flyvetur. Kun 11 procent af flystyrt sker under cruising.



Men risikoen for flystyrt er som nævnt meget lille, og skulle det ske, er der stadig mulighed for at overleve.

The Sun har talt med forfatteren af 'The Crash Detectives: Investigating the World's Most Mysterious Air Disasters the world’s most mysterious air disasters, Christine Negroni. Hun giver tips til at overleve et flystyrt: