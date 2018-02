Det virkede som en god ide, da Lars Løkke Rasmussen lancerede en ny ghettoplan i sin nytårstale 1. januar.

Danskerne, hvoraf mange nok havde lidt ondt i håret fra festlighederne aftenen før, kunne sikkert ikke huske, at Løkke havde sagt præcis det samme otte år før, nemlig i nytårstalen 2010: Der er huller i Danmarkskortet, vi skal sætte målrettet ind, vi skal turde rive bygnnger ned og åbne ghettoerne mod samfundet.

Det var ren genbrug, men timingen var god, stemningen var anderledes, og mange troede nok på, at der nu rent faktisk ville ske noget. Meningen var, at befolkningen nu skulle vente i spænding på, at regeringens ghettoblastere, integrationsminister Inger Støjberg (V), justitsminister Søren Pape (K) og indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøll Bille (LA) fik strikket noget konkret sammen.

Det udspil kommer i morgen, men der er sket en del i mellemtiden.

5. februar lancerede Socialdemokratiet sin nye udlændingepolitik, efter hvilken man kun skal kunne søge asyl i Danmark fra modtagecentre i Nordafrika.

»Det her er et opgør med, hvad det vil sige at være humanist. Hvis vi laver et nyt asylsystem, så kan vi hjælpe mange flere,« sagde Mette Frederiksen.

Mange kan i disse dage studere initiativet nærmere. Socialdemokratiet har optrykt ca. en kvart million eksemplarer af udlændingeudspillet, der udsendes til danske husstande.

Socialdemokratiet har arbejdet halvandet år på sit udspil, som - uanset om man kan lide det eller ej - er større og mere grundlæggende, og det har taget luften ud af regeringens ghettoudspil, som nu virker mere som symptombehandling, mens Socialdemokratiets ide kan gribe fat om problemets rod, og grundlæggende ændre årtiers udlændingepolitik, hvis det kan gennemføres.

Regeringen har nok skudt ved siden af skiven med ideen om dobbelt straf i særlige boligområder, som mange mener er i konflikt med et grundlæggende princip om lighed for loven.

Desuden er Løkkes ghettoudspil fra 2010 langt fra det eneste, der ikke har virket. Ritzau har gravet fem gamle ghettoplaner frem af mølposen. Den S-ledede regering fremlagde en i 1994 og en i 2000. VK-regeringen fremlagde ghetto-strategier i 2004 og 2010, og SRSF-regeringen fremlagde en ghettoplan i 2013.

Det interessante er, at der nu er en historisk enighed mellem de tre store partier, V, DF og S, om, at der virkelig skal ske noget. Men V vil have asylbehandling i Danmark og alle udlændinge i arbejde. DF vil have så mange som muligt sendt hjem hurtigst muligt, og hellere deponere dem i lejre end sende dem i arbejde. Mens S vil have, at man slet ikke skal kunne søge asyl i Danmark her i landet.

Socialdemokratiet rækker ud efter Venstre og opfordrer til samarbejde. Og DF rækker ud efter S og opfordrer til samarbejde. Mange vælgere kan nok ikke forstå, hvorfor de tre store partier ikke bare sætter sig ned og bliver enige om en stram udlændingepolitik, som kan gælde mange år fremover. Men det sker ikke, fordi alle tre partier tror, de kan vinde næste valg på sagen. Og med Nye Borgerlige som ekstra dryp benzin på bålet, vil næste valg derfor efter alt at dømme blive scene for en historisk overbudspolitik af udlændingestramninger.