Stadionsponsoren for Washington Redskins opfordrer NFL-holdet til at fjerne den sidste del af sit navn.

- Vi har anmodet holdet i Washington om, at det ændrer sit navn, skriver sponsoren, fragtgiganten FedEx, i en meddelelse torsdag.

FedEx afviser at uddybe, hvorfor det ønsker navnet ændret.

Men anmodningen falder sammen med, at en debat om racisme er blusset op i USA i kølvandet af den sorte mand George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis i maj.

Redskins, eller rødhuder på dansk, anses af de fleste amerikanere som en nedladende betegnelse for Amerikas oprindelige befolkning.

FedEx betalte i 1998 Washington Redskins 205 millioner dollar for retten til at lægge navn til holdets stadion frem til 2026.

FedExField, som hjemmebanen hedder, ligger i Landover, der er en forstad til hovedstaden Washington D.C.

Ejeren af Redskins, Daniel Snyder, har flere gange sagt, at så længe han styrer klubben, kommer det ikke på tale at ændre navnet.

Henvendelsen fra FedEx kommer, en dag efter at mediet Adweek rapporterede, at investeringsfirmaer og aktionærer skriftligt har opfordret FedEx, Nike og PepsiCo til at trække sig fra deres sponsoraftaler med Washington Redskins.

Investeringsfirmaerne truer i brevet med at droppe finansiel støtte til de tre sponsorvirksomheder, hvis det ikke sker. Nike og Pepsi afviste onsdag at udtale sig til Adweek.

Gennem årtier har der været opfordringer til Washington Redskins om at ændre navnet, som blev anvendt første gang i 1933, da Redskins hørte hjemme i Boston. Klubben flyttede i 1937 til hovedstaden.

