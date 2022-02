Efter Rams' Super Bowl-sejr var der kaos i Los Angeles' gader.

Det fik Los Angeles Police Department (LAPD) at se, da de kom på overarbejde efter kampens slutning.

Store menneskemængder var samlet i centrum af byen, og det fik politiet til at true med, at folk ville blive anholdt, hvis ikke de adlød.

'Vi fortsætter med at se store, voldelige og destruktive menneskemængder i Downtown LA. De involverede i kriminel aktivitet, og de, der undlader at adlyde spredningsordrer, er genstand for anholdelse,' skrev LAPD på Twitter.

LAPD officers are firing projectiles at people in downtown Los Angeles now. pic.twitter.com/nPpxQihpN3 — Kevin Rector (@kevrector) February 14, 2022

Blandt andet overværede vært hos FOX LA Marla Tellez en fan, der hoppede op på en taxa for at slå løs på taget med en trafikkegle.

Reporter hos Los Angeles Times Kevin Rector følger LAPD tæt og var på gaden under fejringen.

Han så fans, der lavede graffiti og tændte fyrværkeri inde i en bus.

Nogle fans fandt også vej til bussernes tage, der i øvrigt havde 'GO RAMS!' stående i forruden.

“Who’s house? Rams house!” chants a circle of guys in the middle of the intersection where LAPD declared an unlawful assembly and ordered people to disperse. pic.twitter.com/OGNCEfq3fm — Kevin Rector (@kevrector) February 14, 2022

På trods af politiets anbefalinger var der fest blandt de fans, der havde fundet vej til gaderne.

De fejrede Los Angeles Rams' anden Super Bowl-sejr nogensinde.

Kampen blev spillet på SoFi Stadium i Los Angeles, og her endte Rams med at vinde kampen 23-20 over Cincinnati Bengals.

