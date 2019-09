Går du med 265 millioner kroner i baglommen og bare ikke aner, hvad du skal bruge dem på? Så læs med her:

New England Patriots' Tom Brady - af mange regnet for den bedste NFL-spiller nogenside - har nemlig sat sit og hustruens, den brasilianske topmodel Giselle Bündchen, hus i Massachusetts til salg.

Det næsten 1000 kvadratmeter store palæ. der ligger uden for storbyen Boston, koster den nette sum af 39,5 millioner dollar - altså omkring 265 millioner kroner.

Men til den pris får du også spandevis af landlig luksus og masser af kaminer:

Foto: Gibson Sotheby's International Realty Vis mere Foto: Gibson Sotheby's International Realty

Parrets beslutning om at sælge det enorme palæ har fået flk til at spekulere i, at der enten er et karrierestop eller et holdskifte på vej for den 42-årige NFL-stjerne.

Men den frygt maner Tom Brady selv til jorden.

»Jeg tror bare, at det tager lang tid at sælge et hus. Mit hus er til den dyre side, så det bliver nok ikke revet ned af hylden på en uges tid,« sider Brady ifølge NY Post.

Tom Brady har vundet Super Bowl fem gange, og han er den quarterback, der har kastet flest yards og touchdowns i slutspillet nogensinde i NFL-historien.