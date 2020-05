Utroskab kan få folk til at se rødt, og det var netop, hvad der skete, da den amerikanske fodboldspiller Earl Thomas' kone kom hjem og fandt ham og hans bror, Seth, i sengen med en anden kvinde for knap en måned siden.

Konen Nina reagerede ved at tage en pistol frem og rette den mod Earl Thomas' hoved, men heldigvis trykkede hun ikke på knappen.

Thomas formåede at fravriste hende pistolen, og da politiet ankom, var hun i gang med at jagte ham med en kniv.

Efterfølgende har hans klub The Ravens undersøgt muligheden for, om den på baggrund af episoden kunne komme ud af kontrakten med Earl Thomas, men konklusionen er, at det kan klubben ikke.

Earl Thomas' kontrakt fortsætter hos The Ravens. Foto: OTTO GREULE JR

Ifølge Pro Football Talk har Earl Thomas ikke forbrudt sig på nogen ulovlig vis under spektaklerne med konen, og derfor får han lov at fuldføre sin konktrakt, der går til og med sæsonen i 2022.

Om noget viser rapporten, at han var offeret, og han blev heller ikke anholdt.

Dermed får han lov at beholde sin store løn på 10 millioner dollar om året, cirka 70 millioner kroner.

Det er penge, som The Ravens gerne ville have sparet ifølge Pro Football Talk, da klubben ikke har været tilfreds med Earl Thomas' defensiv det sidste års tid.