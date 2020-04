En dedikeret fan har haft den store pengepung frem for at tilbringe en dag med sit idol.

NFL-stjernen Tom Brady meldte sig til online-auktionen 'All in Challenge', hvor fans kunne købe sig til en dag med superstjernen.

Auktionen startede tirsdag med et bud på 50.000 dollar (340.000 kroner) og sluttede torsdag med et salg på 800.000 dollar, hvilket svarer til 5,5 millioner kroner. Den vindende fan er ikke offentliggjort, skriver CNN.

Med i købet får den dedikerede fan en hel dag med Tom Brady, hvor vedkommende med tre af sine kammerater enten kan træne eller spise middag med Brady.

Tom Brady skiftede til Tampa Bay Buccaneers i 2020. Foto: Mike Segar Vis mere Tom Brady skiftede til Tampa Bay Buccaneers i 2020. Foto: Mike Segar

Derudover får de lov til at overvære Tom Bradys første kamp for NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers. Efterfølgende får de lov til få Tom Bradys uniform fra den første kamp.

I alt bød 32 personer på muligheden for en Tom Brady-dag, ifølge CNN.

'All in Challenge' er en auktion, hvor man kan købe sig til oplevelser med sportspersoner og kendisser.

Pengene bliver så doneret til et velgørende formål. Blandt andet går pengene til at give børn og ældre mad. For tiden doneres der også penge til personer, der er ramt under coronavirus.