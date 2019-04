Det kunne han da ikke finde på? Åh jo. Det er Rob Gronkowski.

Den 29-årige football-spiller valgte i sidste måned at stoppe sin karriere i NFL - men han kan ikke forlade sporten uden lige at efterlyde et sidste aftryk på den.

Og det mener vi helt bogstaveligt.

For Gronkowski, der vandt verdens største endags sportsbegivenhed, Super Bowl, med New England Patriots i februar, er stadig i gang med at fejre triumfen fra februar. Det gjorde han således også den 9. april, da han og holdkammeraten Julian Edelman skulle kaste det første pitch i en baseball-kamp.

'Gronk', som han bare bliver kaldt, med Lombardi-trofæet i hånden. Foto: MADDIE MEYER Vis mere 'Gronk', som han bare bliver kaldt, med Lombardi-trofæet i hånden. Foto: MADDIE MEYER

Med sig havde de to Patriots-stjerner det berømte Lombardi-trofæ fra sejren i februar, og inden de blev æret med det første pitch, stod de og hyggede sig uden for stadion med trofæet.

Her stillede Gronkowski sig så klar med Lombardi-trofæet som baseballbat til at slå til en baseball. Bolden blev kastet, for det var jo bare for sjov.

Og så gav han los. Og nu er der en bule i trofæet.

New England Patriots har foreviget øjeblikket på video, hvilket de har delt på sin Twitter-profil med kommentarer om Gronkowski fra et par af holdkammeraterne. Heriblandt Duron Harmon.

.@RobGronkowski left a mark on this organization.



And on the sixth Lombardi. pic.twitter.com/t5IVTyCXcA — New England Patriots (@Patriots) 17. april 2019

»Hvis nogen kan gøre det og slippe afsted med det, så er det Hr. Gronkowski.«

Den 29-årige er kendt som lidt af en drengerøv. Mens NFL-spillerne har travlt med at holde sig i form og være rollemodeller, har Gronkowski intet problem med at feste. Det er sket i selskab med pornostjerner, i Playboy Mansion og sågar efter et Super Bowl-nederlag, skriver Bleacher Report.

Så har han desuden også taget i tur i wrestling-ringen i en gæsteoptræden, og der er rygter om, at Gronkowski kunne gå hen at blive en fast del af det populære WWE.

Rob Gronkowski annoncerede sit karrierestop i marts. Han har døjet med en del skader gennem sin karriere, men til trods for det er han så godt som garanteret en plads i NFLs Hall of Fame. Gronkowski har været i Pro Bowl fem gange og har vundet Super Bowl med Patriots tre gange.