Tom Brady kan kaste som få andre i verden, men ikke desto mindre var han tæt på at dumme sig gevaldigt, da han valgte at gøre det med en pokal, de fleste spillere aldrig kommer i nærheden af.

Det var i februar, at han med sine holdkammerater i Tampa Bay Buccaneers var på en stor fremvisning af Super Bowl-triumfen, da han i en af byens kanaler pludselig besluttede sig for at kaste Vince Lombardi-trofæet fra en båd til en anden. Du kan se klippet nederst i artiklen.

Modtageren af kastet var den mangeårige makker på banen, Rob Gronkowski, og heldigvis greb han pokalen, så den ikke endte på bunden af Hillsborough River, men ikke desto mindre er Tom Brady blevet kritiseret i skarpe vendinger for sin fuldemandsbeslutning.

Nu kommer Gronkowski ham til undsætning, og han kalder det 'den rigtige måde at fejre triumfen på'.

Rob Gronkowski havde sig også en god en dag i februar efter at have vundet Super Bowl. Foto: Kim Klement Vis mere Rob Gronkowski havde sig også en god en dag i februar efter at have vundet Super Bowl. Foto: Kim Klement

»Det er sådan, at du gør det, for når du har vundet det 600 gange, så er du nødt til at rykke det et niveau op under en parade,« siger Gronbowski ifølge thepeople.

Han mener, at Tom Brady, der har vundet Super Bowl syv gange, er en god holdkammerat, der ville sikre sig, at alle holdkammeraterne fik holdt trofæet, og derfor gjorde han det.

»Han har holdt det så mange gange og tænkte: 'Nu skal en af mine holdkammerater prøve at holde trofæet. De har aldrig holdt det. Så det var derfor, at han kastede det'.«

Tom Brady kunne dårligt stå på sine ben den dag under fejringen, og han tweetede efterfølgende, at der 'intet var at se her … bare lidt tequila.'

Og en beslutning, der var blev til en kæmpe sag.