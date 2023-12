For knap ti år siden var Ray Rice mildt sagt en ganske upopulær mand.

Dengang blev den amerikanske fodboldstjerne fanget i en video, hvor han slog sin daværende forlovede, Janay, bevidstløs i en elevator på et kasino i Atlantic City.

Herefter trak han hende ud af elevatoren og hen ad gulvet.

Baltimore Ravens, som Ray Rice dengang spillede for, valgte på baggrund af episoden at fyre ham, og derudover blev han suspenderet af NFL.

Ray Rice og Janay Palmer forblev sammen trods voldsepisoden.

Siden dengang er der løbet meget vand gennem åen, og Ray Rice er i dag gift med Janay Palmer. Parret har i øvrigt fået to børn.

Og når Baltimore Ravens søndag tager imod Miami Dolphins i den igangværende NFL-sæson, ja så skal Rice hyldes for sin tid i amerikansk fodbold, der blandt andet førte en Super Bowl-triumf med sig i 2013.

På klubbens hjemmeside forklarer Baltimore Ravens, hvorfor Rice skal hyldes, og samtidig italesætter hovedpersonen voldsepisoden.

»Jeg forstår virkelig godt, hvorfor jeg blev fyret, og hvorfor folk ændrede deres holdning til mig. Men forhåbentlig kan folk se, hvor jeg er nu. De siger, at folk ændrer sig, ikke? Jeg er ikke den samme person, som jeg var for 10-12 år siden,« siger den tidligere runningback.¨

Amerikaneren vendte aldrig tilbage til NFL.

Men trods et løfte om, at Rice har ændret sig, er USA Today-journalisten Mike Freeman bestemt ikke tilfreds med, at amerikaneren søndag træder ind på banen til stor hyldest.

»Man kan mene, at Rice fortjener at blive tilgivet. Du kan mene, at der er gået tid nok. Du kan forsvare Rice, som du har lyst til. Jeg er her ikke for at fortælle dig, hvad du skal gøre. Men Ravens gør ikke noget af det. De tager det foragtelige skridt at ære Rice som en Ravens-helt.«

»Ravens konfronterer ikke det, Rice gjorde. De anerkender det ikke. De ignorerer det. De håber, at alle glemmer det øjeblik og kommer videre. Det kommer ikke til at ske.«

»Måske er han ikke den samme person længere, men intet ændrer på, hvad der skete i elevatoren, og man hylder ikke en person, der gjorde sådan noget, som en legende,« skriver Mike Freeman.