Han blev meget mere end en football-spiller.

Grunden til det var, at Tony Siragusa aldrig afholdt sig fra at vise sin store personlighed på og udenfor banen, men nu er det slut. Han døde, mens han sov, og blev blot 55 år gammel.

USA vinker farvel til en NFL-profil, der både før og efter den aktive karriere viste sin sjove karakter.

Ældre NFL-fans vil huske hans rolle for Baltimore Ravens' legendariske forsvar, der i 2000 sikrede dem det første mesterskab i holdets historie, mens yngre fans vil trække på smilebåndet over hans humoristiske til at stå på sidelinjen og give sine tanker om et opgør.

Tony Siragusa var en kæmpe på 191 cm og 154 i kampvægt, og så tog han pis på holdkammeraterne fra morgen til aften.

Han festede for sin første tiltrædelsesbonus på 7.000 kroner, låste holdkammerater inde ved at barrikadere døre, og en af hans mest berømte stunts var, at han til en tidlig opstartstræning sendte hele den yngre del af holdet på toilettet. Han opdagede, at de unge havde lavet en stor balje med varm kakao, og de fik så lidt afføringsmiddel oveni.

ESPN fortæller, at han ikke kunne stoppe med at grine over episoden.

På banen gjorde han det hårde arbejde for en af de forsvarsenheder, der nyder størst anseelse i NFL's historie, hvilket blev symboliseret i kampen lige inden Super Bowl-triumfen. Her fangede han Raiders' quarterback Rich Gannon, og hittet gjorde, at skulderen røg ud af led på modstanderholdets vigtige offensive playmaker.

Og han var en hårdfør fyr. På et tidspunkt blev han blokeret så hårdt, at han lå på græsset og ikke kunne bevæge sig fra hovedet og ned. Da han senere kom til hægterne blev han af sin træner bedt om at overveje at stoppe karrieren, men han blev ved et par år endnu. Han havde kone og børn, men han betragtede også sit hold som sin familie.

