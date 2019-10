Det så meget voldsomt ud, da Mason Rudolph faldt til jorden.

Den 24-årige quarterback havde lige akkurat afleveret bolden til en receiver, da han blev ramt af to Baltimore Ravens-spillere.

Og de ramte tydeligvis hårdt, for på tv-billederne - som kan ses i toppen af artiklen - var det tydeligt, at Pittsburgh Steelers-spilleren blev slået helt ud søndag aften dansk tid.

Han landte i græsset, og her blev han liggende, og det stod hurtigt klart, hvor alvorligt det var. Flere var hurtigt henne for at se og prikke til ham, men der kom ingen reaktion.

Mason Rudolph var blevet slået helt bevidstløs, og flere holdkammerater så til med yderst bekymrede miner, da læger ilede hen over banen for at hjælpe ham.

Efter nogle minutter vågnede Mason Rudolph, der måtte hjælpes fra benen, og han var tydeligvis stadig helt groggy. Den 24-årige spiller slap heller ikke for en tur på hospitalet, skriver Washington Post.

Her blev hans hoved undersøgt, efter der var mistanke om, at han havde pådraget sig en hjernerystelse, og hele situationen påvirkede hele Pittsburgh Steelers-holdet. Zach Banner skrev søndag aften, at han havde frygtet for Mason Rudolphs liv.

'Mason og jeg har snakket i telefon. I flere sekunder var jeg bange for at miste min ven, og så svarede Gud på min bøn. Jeg elsker dig Mason. God bedring,' lød det i opdateringen.

Mason and I talked over the phone. For however many seconds, I was scared about losing my friend, and then God answered my prayers. I love you @Rudolph2Mason



Get better! — Zach Banner (@ZBNFL) October 6, 2019

Da Mason Rudolph måtte udgå, blev han erstattet af Devlin Hodges, der efter kampen indrømmede, at det havde været mere end svært at holde koncentrationen resten af kampen.

For han er gode venner med Mason Rudolph, og ligesom Zach Banner, var også Hodges meget bekymret.

»Da i så mig stå på sidelinjen og bare stå helt stille, var det ikke fordi, jeg stressede over at skulle ind. Jeg tænkte kun på Mason. 'Hvad sker der med ham? Er han okay?« fortalte Devlin Hodges efter kampen og fortsatte:

»I det øjeblik lå han der bare. Han bevægede sig ikke engang. Det er hårdt at se på,« sagde Devlin Hodges.