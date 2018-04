Den tidligere San Francisco 49'ers-quarterback Colin Kaepernick har modtaget den højeste hæder hos menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Det skriver BBC.

Colin Kaepernick var manden, det ledte an i protesterne mod uretfærdig racebehandling i USA, heriblandt skudepisoder mod sorte.

Fysisk viste han sine protester ved ikke at stå op under afspilningen af det amerikanske nationalmelodi inden football-kampe, men gik i stedet på ned på det ene knæ.

»Jeg vil ikke stå og vise min stolthed over et flag i et land, der undertrykker sorte og farvede mennesker. For mig er dette større end fodbold, og det vil være selvisk af mig at kigge den anden vej. Der er lig i gaderne, og folk der slipper afsted med mord,« sagde Kaepernick dengang om sine protester.

Colin Kaepernick modtog den 21. april prisen Amnesty's Ambassador of Conscience Award. Foto: Richard Shotwell Colin Kaepernick modtog den 21. april prisen Amnesty's Ambassador of Conscience Award. Foto: Richard Shotwell

Protesterne splittede landet op i to. Den ene side støttede Kaepernick, heriblandt flere NFL-spillere og sportsudøvere, der ligeledes begyndte at 'tage et knæ' under nationalmelodien. På den anden side var folk uforstående over for Kaepernicks protester og samtidigt mente, at quarterbacken var respektløs over for USA og dets militær.

Det var blandt andre den amerikanske præsident Donald Trump ude og kritisere Kaepernick for. Det kan du læse mere om her.

Nu får Kaepernick så Amnesty-prisen, der gør ham til 'Amnesty Ambassadør for Samvittighed'. Det er en pris, der hædrer folk, der har promoveret eller forbedret menneskerettigheder gennem deres liv.

Colin Kaepernick tager et knæ. Arkivfoto. Foto: Thearon W. Henderson Colin Kaepernick tager et knæ. Arkivfoto. Foto: Thearon W. Henderson

»Colin Kaepernick er en atlet, der nu er bredte anekendt for sin aktivisme, fordi han nægtede at ignorere eller acceptere racediskrimination,« begrundede Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty.

Colin Kaepernick stoppede i San Francisco 49ers i foråret 2017 og har endnu ikke fundet en ny klub. Den 30-årige NFL-spiller har dog ikke officielt stoppet karrieren.