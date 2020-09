Heldigvis var NFL-legenden Joe Montana og hans hustru, Jennifer Montana, opmærksomme lørdag eftermiddag.

Ellers kunne en sand tragedie have ramt ham og hans familie.

Lørdag eftermiddag fik den tidligere stjernequarterback og firdobbelte Super Bowl-vinder uønsket besøg i sit hjem i rigmandsbyen Malibu i Californien.

Her var en kvinde kommet ind i familiens hjem - og hun forsøgte at kidnappe Joe og Jennifer Montanas barnebarn på bare ni måneder. Det skriver amerikanske medier, heriblandt New York Times.

Kvinden, som myndigheder allerede nu har identificeret som en kvinde ved navn Sodsai Dalzell, var gået ind i huset og havde samlet barnebarnet op fra en kravlegård, hvor barnet lå og sov.

Her var parret dog heldigvis hurtige på aftrækkerne og opdagede, hvad der foregik. Med Dalzell på vej ud af huset, trådte Jennifer Montana til.

'Skærmydsler opstod, og fru Montana var i stand til på sikker vis at vride barnet ud af den mistænktes arme,' skriver Los Angeles Sheriff's Department i en pressemeddelelse ifølge New York Times, mens Joe Montana fik kontaktet politiet, der hurtigt fik pågrebet Dalzell.

Selv har Joe Montana kommenteret situationen på Twitter og dermed bekræftet, hvad der er sket.

'Tak til alle, der har skrevet til os. Uhyggelig situation, men heldigvis har alle det godt. Vi vil gerne bede om ro i denne tid,' skriver Joe Montana.

Den i dag 64-årige legende spillede 16 sæsoner i NFL, hvoraf de fleste blev tilbragt hos San Francisco 49ers. Her vandt Joe Montana fire Super Bowl-titler, hvor han i tre af dem blev kåret som Super Bowl MVP.

Han blev desuden kåret som ligaens mæst værdifulde spiller to gange og befinder sig på diverse lister over de bedste spillere - og bedste atleter - nogensinde.

Han blev i år 2000 indlemmet i Pro Football Hall of Fame, hvor danske Morten Andersen tilsluttede sig det fine selskab i 2017.