ESPN-værten Matt Barrie er havnet i hård modvind.

Da han skulle dække en college-kamp med LSU Tigers, fik han nemlig ifølge mange formuleret sig uheldigt.

Holdets assistenttræner, Steve Ensminger, var inden kampen blevet ramt af en stor sorg, da hans svigerdatter, tv-reporteren Carley McCord, omkom i et flystyrt, og det nævnte Matt Barrie i sin optakt til kampen.

»Vores tanker og bønner går selvfølgelig til træneren og familien, imens han (træneren, red.) skal forsøge at udføre sit arbejde og lægge forstyrrelsen i form af at have mistet svigerdatteren væk blot timer før kampstart,« sagde han ifølge Daily Mail.

Og det er brugen af ordet 'forstyrrelse', der har fået mange til at reagere på både Twitter og Matt Barries Instagram-profil. Her er blot et udpluk af de mange kommentarer, der er kommet:

'Lad os ikke kalde LSU-assistentens tab af et familiemedlem i et flystyrt 'en forstyrrelse' i forhold til fodboldkampen.'

'Han skal forsøge at lægge forstyrrelsen i form at at have mistet svigerdatteren væk?!? Helt ærligt, ESPN, kan vi lade være med at kategorisere et tabt menneskeliv, især en fra familien, som en forstyrrelse? Kom nu!'

'Hvor er din undskyldning, smarte?'

'Jeg ved godt, det er dit job at tale om kampen, men i øjeblikke som disse burde det menneskelige aspekt være i fokus.'

'Hvorfor har du ikke sagt undskyld? Bare sig, at du fik brugt det forkerte ord. Slut.'

'Sig undskyld, både offentligt og privat. Det er klamt sagt om Carley.'

Det var i byen Lafayette i Louisiana, at reporteren, der arbejdede for ESPN og WDSU, styrtede ned med flyet.

Flyet var på vej til en stor college-kamp i Atlanta mellem Louisiana State University og Oklahoma University, hvor det var forventet, at Carly McCord skulle stå på sidelinjen.

Men kort efter at flyet lettede, styrtede det ned på en parkeringsplads ved et posthus og dræbte fem, mens en 37-årig mand overlevede, men er i kritisk tilstand.

Det var Carley McCords mand, der fortalte nyhedsbureauet AP, at hans kone var om bord på flyet.

På trods af tabet af svigerdatteren var Steve Ensminger dog på sidelinjen, hvor han inden opgøret også kunne ses i omfavnelse med flere spillere.

»Vores tanker og bønner går til ham. Steve og hans familie er dybt fortvivlede, men Steve er en mand. Han ved, hvordan man håndterer tingene, og Ensminger vil derfor også være på sidelinjen,« sagde LSU Tigers' cheftræner, Ed Orgeron.

Matt Barrie har ikke kommenteret situationen med sit uheldige ordvalg.