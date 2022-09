Lyt til artiklen

Det bliver et gensyn med kendte ansigter, når TV 2 igen blænder op for amerikansk fodbold fra øverste hylde.

NFL-sæsonen gik i gang natten til fredag, og søndag blænder TV 2 op for sporten, som de har fået tilbage fra Viaplay, der sad på den gennem en lang årrække.

Bag mikrofonerne er Jimmy Bøjgaard og Jesper Elming, der før har kommenteret sammen i de glade Zulu-dagene, da amerikansk fodbold vandt indpas hos danskerne.

Højst interessant er der altså en Elming til stede, men det blev altså ikke Claus Elming, der var frontløber i gennembrudsperioden.

Journalisten Jesper Elming har selv et indgående kendskab til ligaen og fyldte også ud i studiet, når brormand var forhindret, eller udsendelserne var lange.

»Jeg elsker amerikansk fodbold. Og jeg tror ikke, 10 vilde heste ville kunne holde mig tilbage,« siger Jesper Elming på NFL-sitet Gulklud.dk, der ejes af Claus Elming.

Han kunne ikke selv strikke en aftale med TV 2, fortalte han til B.T. onsdag.

»Lige nu er vi langt fra hinanden, for det er ikke attraktivt med det tilbud, som TV 2 har lagt på banen. Hvis vi kan nærme os hinanden i løbet af sæsonen, så er det muligt, for jeg ville elske at lave det,« mens TV2's sportschef Frederik Lauesen selv afviste forhandling i pressen.

»Jeg synes, det er god stil at holde sådan noget inden døre,« fortalte Lauesen til B.T. ved den lejlighed.

Første kamp, som Jimmy Bøjgaard og Jesper Elming skal kommentere, er Chicago Bears mod San Francisco 49ers.