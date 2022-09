Lyt til artiklen

Amerikansk fodbold blev for alvor skudt i gang søndag på TV 2.

Men allerede fredag blev det offentliggjort, hvem der skal lede de mange NFL-hungrende danskere igennem touchdowns og hårde tacklinger de næste tre sæsoner.

Det bliver Jimmy Bøjgaard og Jesper Elming – og dermed blev det ikke til et comeback for den tidligere kommentator Claus Elming, der op gennem 00erne var med til at kickstarte NFLs succes i Danmark.

Claus Elming, der er bror til Jesper Elming, var selv i forhandlinger med TV 2, men kunne ikke blive enig med tv-stationen. Og der er umiddelbart intet der tyder på, at storebror Elming bliver en del af TV 2s NFL-hold.

»Lige nu er forhandlingerne lige så kolde som en frossen vinter i Minnesota,« siger Claus Elming til B.T. og understreger, at forhandlingerne nu er et lukket kapitel.

»Den økonomi og de vilkår, der var lagt op til, det kunne jeg ikke se mig selv være en del af.«

Claus Elming var i flere år kommentator sammen med Jimmy Bøjgaard, og de har kommenteret mere end 200 kampe. I 2004 skaffede Viaplay Group rettighederne til NFL – og dem holdt de fast på indtil denne sæson, hvor TV 2 så overtog dem.

Og selvom det ikke blev til en aftale mellem de to parter for nu, er Claus Elming ikke afvisende for TV 2 i fremtiden.

»Som jeg har sagt før: Hvis de har lyst til at ringe, så står linjen åben, og jeg er på ingen måder afvisende,« siger han.

For TV 2 er det planen at sende syv kampe om ugen, og da lillebror Jesper fik comeback, sad den tidligere kommentator da også og så med.

»Det var skønt at se ham og Jimmy tilbage. Der var lidt nostalgi over det.«