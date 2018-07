NFL-spillere skal suspenderes og ikke modtage løn, hvis de knæler under nationalsangen, mener Donald Trump.

Miami. Det skal koste dyrt, hvis spillerne i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, protesterer under den amerikanske nationalsang.

Det foreslår USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

- Står det ikke i kontrakten, at de skal stå opmærksomt med hånden på hjertet?, skriver den amerikanske præsident.

- Første gang, de knæler, er de ude fra kampen. Anden gang, de knæler, er de ude for sæsonen og skal ikke have løn, skriver Trump.

Protesterne under fremførelsen af den amerikanske nationalsang begyndte for første gang i NFL i 2016. Her knælede San Francisco 49'ers' quarterback Colin Kaepernick for at sætte fokus på racemæssig og social ulighed i USA.

Flere spillere fulgte Kaepernicks eksempel, hvilket blev starten på et voldsomt politisk stormvejr i NFL.

Frem mod den kommende sæson, der begynder i september, annoncerede NFL's kommissær, Roger Goodell, i maj et regelsæt for holdenes opførsel under nationalsangen.

Her lyder det, at alle spillere og personale på sidelinjen skal "stå op og vise respekt for flaget og nationalsangen". Spillere og stab kan dog også vælge at blive i omklædningsrummet under fremførelsen af nationalsangen.

NFL's spillerforbund var ikke tilfreds med regelsættet, og derfor mødtes forbundet torsdag med NFL's ledelse.

Parterne formåede dog ikke at blive enige om en ny aftale, og derfor meldte de torsdag ud, at forhandlingerne var gået i stå.

- Ingen nye regler i forhold til nationalsangen vil blive indført i løbet af de næste uger, hvor fortrolige forhandlinger står på.

Udmeldingen kom, blot timer efter at lækkede oplysninger viste, at NFL-holdet Miami Dolphins angiveligt ville straffe sine spillere med karantæne eller bøder, hvis de protesterede under nationalsangen.

/ritzau/