David Njoku brændte næsten en fjerdedel af sin krop i en bålulykke tidligere på sæsonen. Under 48 timer efter ulykken løb han på banen og trodsede lægens råd.

Cleveland Browns tight-ends læge Joseph Khouri har nemlig afsløret, at David Kjoku forbrændte 17 procent af sin krop og hævdede, at hans skader 'nok var den mest smertefulde forbrænding, du kan få'.

I et Instagram-opslag forklarer lægen videre, at David Njokus skader var andengradsforbrændinger, hvor de to øverste lag af huden blev brændt af.

'Min anbefaling var, at han ikke skulle spille,' tilføjer Joseph Khouri, men det råd blæste David Njoku på.

David Kjoku har delt billeder af den voldsomme forbrænding. Foto: Instagram/David Njoku Vis mere David Kjoku har delt billeder af den voldsomme forbrænding. Foto: Instagram/David Njoku

Njoku ankom til hjemmekampen mod Baltimore Ravens to dage efter ulykken iført en maske, der dækkede for de slemme skader.

Cleveland tabte opgøret mod Baltimore Ravens med hele 3-28, men Njoku nægtede at gå glip af kampen og beskrev rivaliseringen med Ravens som 'personlig'. Han lavede seks catches i kampen på 46 yards, trods de slemme forbrændinger.

Ulykken fandt sted ved hans hjem 29. september. Hændelsen skete ved en båloptænding den ​​aften, og David Njoku forklarer, at han tænder et bål op for at 'meditere og slappe af'.

Efter at være løbet tør for tændvæske, prøvede Njoku at bruge en form for spray for at få ild i bålet. Desværre endte det med, at David Njokus' ansigt og arme blev slemt forbrændt.

David Njoku blev set med denne maske på inden kamp, da skaderne stadig var slemme. Foto: Instagram/David Njoku Vis mere David Njoku blev set med denne maske på inden kamp, da skaderne stadig var slemme. Foto: Instagram/David Njoku

David Njoku er sidenhen blevet en fortaler for ikke at skamme sig over brandsår, og gør det ved at lægge billeder af sine skader på sociale medier for at opmuntre andre.

'Der var så mange beskeder fra forbrændingsofre, som er bange for at vise deres ansigt. Jeg gik bare efter at få dem til at føle sig bedre tilpas med sig selv.'