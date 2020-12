NFL-stjernen Dwayne Haskins var spået til at være Washington Football Teams kommende store stjerne, men mandag blev det håb endegyldigt slukket.

Den blot 23-årige talentfulde quarterback har nemlig fået sparket hos det amerikanske hold, og det er der en helt særlig grund til.

For nylig var Haskins involveret i en regulær skandale, da han efter et nederlag til Seattle Seahawks valgte at tage videre til en kæmpe fest, der efter sigende skulle have været fyldt med både strippere og brud på corona-reglerne.

Alt sammen foregik nemlig uden at bære mundbind, afslører billeder fra den festlige aften på de sociale medier. Her viste billederne en beruset Dwayne Haskins med pengesedler i hånden, mens flere kvindelige dansere sværmede om superstjernens bord. Du kan se billederne nederst i artiklen.

23-årige Dwayne Haskins har brudt NFL's corona-protokoller. Foto: Mitchell Layton Vis mere 23-årige Dwayne Haskins har brudt NFL's corona-protokoller. Foto: Mitchell Layton

Efterfølgende var Haskins ude at undskylde for sin opførsel, mens klubben meddelte, at man ville håndtere sagen internt.

Søndag så det så ud til, at den unge stjerne kunne gøre skaden god igen, da han på grund af skader fik chancen fra start mod Carolina Panthers.

Quarterbacken endte dog med at falde fuldstændig igennem, blev bænket undervejs og afviste efterfølgende at ville tale med pressen.

Og mandag kom meldingen så. Dwayne Haskins var fortid i Washington Football Team.

»I eftermiddags mødtes jeg med Dwayne og informerede ham om, at vi ville frigive ham. Jeg fortalte ham, at jeg mener, at det vil gavne begge parter, at vi går hver til sit. Vi vil takke Dwayne for hans bidrag de sidste to sæsoner og ønsker ham held og lykke fremadrettet,« lyder det fra head coach Ron Rivera.