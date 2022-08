Lyt til artiklen

Det er både en tragisk, men også rørende historie.

Modellen Kelly Kay har netop delt et billede af sit kommende barn på Instagram, men den lille ny kommer til at vokse op uden en far Spencer Webb.

Han spillede amerikansk fodbold for Oregon Ducks, men døde som blot 22-årig i en klatreulykke den 13. juli. Her faldt han fra en klippe nær Triangle Lake i staten Oregon.

Moderen til barnet har over 750.000 følgere, men nu har historien om 'Baby Webb' spredt sig til alverdens medier.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kelly Kay (@kellythekay)

'Vi har skabt en engel, før himlen blev en rigere. Det eneste, du ville, var at være far. Jeg ved, du vil være den bedste deroppefra,' skriver hun på Instagram.

'Jeg kan ikke forstå, at jeg skal gør det her alene, men det at have en del af dig hernede holder mig kørende.'

'Jeg kan ikke vente, til jeg møder den person, der er halvt mig og halvt dig. Jeg vil elske jer for alitd, begge to,' lyder de stærke ord fra Kay.

Hun har desuden delt screenshots fra deres private tekstsamtaler, hvor de glæder sig til at træde ind i rollen som forældre.

Webb var klar til at tørne ud i sin sidste sæson som college-spiller, men den drøm blev også slukket, da ulykken indtraf.

ESPN havde rangeret ham som den sjettebedste tight end og kaldte ham en af de mest lovende fra sin region.