Den tidligere Superbowl-vinder Mitch Petrus er død, kun 32 år gammel.

Det kostede ham ifølge flere medier livet, at han arbejdede ude hele dagen, så han fik hedeslag og ikke kunne reddes på hospitalet

Mitch Petrus arbejdede ude i det fri ved sin families butik i Lonoke County i en temperatur, der blev målt til 33 grader, men føltes varmere.

Petrus har ikke været aktiv siden 2013, men nåede i sin karriere at vinde det ultimative i Superbowl for Giants, og i 2007 og 2009 blev han også tildelt den ærefulde titel 'Southeastern Conference Honors'.

We are deeply saddened by the passing of Mitch Petrus. He was an outstanding competitor, incredible teammate and a true Hog. He will be greatly missed by many. Rest easy Mitch. pic.twitter.com/pMToZaWmc3 — Arkansas Razorback Football (@RazorbackFB) July 19, 2019

»Han havde hver dag en attitude som en lille dreng, der vågner juleaftensdag. Sådan kom han ind på banen,« siger hans tidligere træner Houston Nutt til den lokale TV-station KARK.

Fra samme hold, som Houston Nutt har trænet Mitch Petrus, Arkansas Razorback Football-hold, er der også kommet disse mindeord:

»Vi er i stor sorg over Mitch Petrus' død. Han var en formidabel spiller, en fantastisk holdkammerat og en vaskeægte 'Hog'. Han vil være stærkt savnet. Hvil i fred, Mitch.«

Ved siden af sin store passion for sporten havde Mitch Petrus også stor interesse i politik.