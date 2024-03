USA er rystet.

Onsdagens masseskyderi ved Super Bowl-paraden i Kansas City har nemlig efterladt befolkningen i chok.

Indtil videre har de lokale myndigheder oplyst, at én person er blevet dræbt og mindst 21 såret.

Og nu meddeler den amerikanske radiostation KKFI, at det er værten Lisa Lopez-Galvan, som er blevet dræbt i masseskyderiet, skriver nyhedsbureauet AP.

Folk måtte flygte under Super Bowl-paraden. Foto: David Rainey/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Folk måtte flygte under Super Bowl-paraden. Foto: David Rainey/Reuters/Ritzau Scanpix

'Det er med stor sorg og et tungt og knust hjerte, at vi kan bekræfte, at Lisa Lopez-Galvan har mistet livet i skyderiet. Vores hjerter og bønner går ud til hendes familie,' skriver radiostationen i et opslag på Facebook.

Ifølge øjenvidner, som AP har talt med, deltog Lisa Lopez-Galvan i Super Bowl-paraden sammen med sin ægtemand og sin voksne søn.

Det var onsdag eftermiddag (lokal tid), at skyderiet fandt sted ved Super Bowl-fejringen, hvor op mod en million mennesker deltog.

Mindst ni børn blev ramt af skud, og otte personer har ifølge ABC News livstruende skader, mens syv personer stadig er i kritisk tilstand.

Tre bevæbnede personer er efterfølgende blevet tilbageholdt, lyder det videre.