En tragedie har ramt NFL.

Den tidligere Dallas Cowboys-tight end Gavin Escobar faldt onsdag i døden i en klatreulykke i San Bernardino National Forest i Californien.

31-årige Escobars lig blev fundet ved siden af liget af 33-årige Chelsea Walsh, som var med på klatreturen. Riverside Countys politiafdeling konkluderer, at de to faldt i døden, mens de forsøgte at bestige en bjergside i området Idyllwild.

Det var en gruppe brandmænd, der fandt de to omkomne.

Gavin Escobar blev draftet af Dallas Cowboys i 2013. Og i tre sæsoner spillede han for NFL-holdet. Herefter havde han kortere ophold i Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Miami Dolphins og Cleveland Browns.

Efterfølgende har han arbejdet som brandmand i Long Beach.

»Det er med dyb tristesse, at vi kan meddele, at Long Beach-brandmand Gavin Escobar er død uden for tjenesten,« skriver brandvæsenet på Instagram.

Gavin Escobar efterlader sig en kone og to børn.