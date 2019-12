Kyle Shanahan vidste, at han måtte gøre noget.

Tragedien havde nemlig sat sine spor i spillerne, og derfor var sejren noget ganske specielt. I de aller sidste sekunder vandt San Francisco 49ers over Rams, men triumfen kom i kølvandet på en frygtelig nyhed.

Quarterbacken C.J. Beathard var i stor sorg, da han havde få timer forinden mistet sin lillebror, som blev stukket ned i forbindelse med et barslagsmål.

Derfor holdt træner Kyle Shanahan en dybfølt tale for holdet efter kampen. Du kan se det rørende klip i bunden af artiklen.

C.J. Beathards (på billedet) lillebror blev kun 22 år. Foto: Joe Scarnici Vis mere C.J. Beathards (på billedet) lillebror blev kun 22 år. Foto: Joe Scarnici

I videoen ser man flere af C.J. Beathards holdkommerater og træneren Kyle Shanahan være så rørte, at de bliver tårevædet og får våde øjne.

Den afdøde bror Clayton blev kun 22 år, og skænderiet, hvor to mistede livet, opstod angiveligt på grund af en kvinde, fortæller politiet. C.J. Beathard fandt først ud af tragedien kort før, at kampen skulle fløjtes i gang.

I klippet fortæller træner Kyle Shanahan blandt andet, at det var quarterbackens ønske, at 49ers skulle vinde for hans afdøde bror.

Det valgte træner Shanahan dog ikke at fortælle spillerne før kampen, der »ikke var lige så betydningsfuld som det, der skete aftenen før,« fortæller han i videoen.